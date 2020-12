Mehmet Büyükgöncü (rechts) und Jan Kutschker sichten und entscheiden über die Anträge auf finanzielle Unterstützung aus der Weihnachtshilfe. (Frank Thomas Koch)

Noch nie zuvor in der länger als 20 Jahre währenden Geschichte der Weihnachtshilfe haben sich Bremerinnen und Bremer, Unternehmen und Vereine, Niedersächsinnen und Niedersachsen so großzügig gezeigt wie in diesem Jahr: Laut Beate Berghoff von der Sparkasse Bremen sind allein im November und Dezember knapp 530.000 Euro für die Spendenaktion des WESER-­KURIER eingegangen. Sie stammten aus rund 5100 Überweisungen, sagt Beate Berghoff. Die Summen reichten von ein- bis zu fünfstelligen Beträgen. „Wir sind total überrascht“, so Mehmet Büyükgöncü. Er ist Verwaltungsfachangestellter im Sozialressort, mit dem der WESER-KURIER von Beginn der Weihnachtshilfe an kooperiert.

Im Herbst war die Sorge unter den Vereinsmitgliedern – dazu zählt die Sparkasse Bremen – groß, dass die Spendensumme dramatisch einbrechen könnte. Die Veranstaltungen, deren Erlöse der Weihnachtshilfe zufließen, mussten abgesagt werden, darunter das traditionsreiche Benefizkonzert mit den Bremer Philharmonikern, an dem sich Radio Bremen beteiligt und das Jahr für Jahr zu einer CD führt. Viele Konzertbesucher überwiesen das Geld für Eintrittskarten, ohne musikalische Gegenleistung. Es fehlte an Kuchenbasaren und dem großen Skatturnier, an den Einnahmen aus Veranstaltungen wie dem „Bremer Weihnachtssingen“, kein Weihnachtsmarkt – keine Spendendosen.

Der Verein Spendenaktion Weihnachtshilfe ist neue Wege gegangen: Die Parlamentarier wurden in der Messehalle mit Spendendosen behelligt. Die Lokalredaktion organisierte eine Auktion, für die von diversen Bremer Institutionen exklusive Preise zur Verfügung gestellt wurden. Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft spendete Zeit, ein Essen und eine Führung durch das renovierte Parlamentsgebäude. Das war jemandem 5000 Euro wert. Ein Privatkonzert der Bremer Philharmoniker brachte 4000 Euro ein.

Im Gegensatz zu den Vorjahren sieht alles danach aus, als ob alle berechtigten Anträge auf Unterstützung aus der Weihnachtshilfe berücksichtigt werden können. Das liegt auch daran, dass die Zahl nicht so steil angestiegen ist wie befürchtet, obwohl davon auszugehen ist, dass Bedürftige unter der Corona-Krise mehr leiden als andere (siehe unten). Mehr als 2500 Anträge sind in diesem Jahr eingegangen, etwas weniger als im Vorjahr. In den Jahren zuvor ist die Zahl der Familien stetig gestiegen, die auf finanzielle Hilfe hoffen.

Tatsächlicher Bedarf vermutlich höher

„Der Zugang zu den Multiplikatoren und den Sozialeinrichtungen war durch die ­Corona-Pandemie eingeschränkt“, sagt WESER-KURIER-Vorstandsreferent Jan Kutschker, der gemeinsam mit Büyükgöncü die Anträge sichtet. Beide sind sich einig, dass der tatsächliche Bedarf vermutlich deutlich höher sei. „Weniger Anträge bedeutet nicht weniger Bedürftige“, sagt Mehmet Büyükgöncü.

Die meisten Anträge stammen von Familien, die in der Vahr, in Gröpelingen, Huchting und Blumenthal leben. Im Sozialressort prüfen Büyükgöncü und Kollegen sie auf Vollständigkeit. Dazu nötig sind ein Einkommensnachweis, eine Empfehlung aus einer Kita, Schule oder einer anderen Einrichtung, die die Familie näher kennt sowie ein persönliches Schreiben, das die Situation der Familie schildert. „Man erfährt doch relativ viel aus dem Leben von Menschen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind“, sagt Büyükgöncü. Zu Herzen gingen auch die Dankesbriefe, die im Ressort eintrudelten, manchmal mit Kinderbildern verziert.

Jeder Cent kommt bei bedürftigen Familien an. Die Verwendung muss belegt werden. In diesem Jahr sei häufiger Geld für Schreibtische beantragt worden, sagt Büyükgöncü. Auch Zuschüsse zu Laptops seien ausnahmsweise bewilligt worden. Für Kinderbekleidung und -fahrräder werde ebenfalls ein großer Teil der Spenden verwandt.

Die Spendenbereitschaft erklärt sich Büyükgöncü so: Ein Grund könne sein, dass viele Bremer notgedrungen weniger Ausgaben hatten als geplant, weil sie Urlaubsreisen, Familienfest und Ausflüge absagen mussten. Vor allem aber habe die Corona- Krise das Solidaritätsgefühl in der Bevölkerung wachsen lassen. David Koopmann, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG und Vorstandsmitglied der Weihnachtshilfe: „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Uns bleibt nur, allen von Herzen zu danken, die uns unterstützt haben.“

Zur Sache

Kinderarmut in Zahlen

Die Kinderarmutsquote des Landes Bremen ist mit 31,3 Prozent (2019) höher als in anderen Bundesländern. Das gilt vor alllem für Bremerhaven: Nur in Gelsenkirchen leben mit 41,5 Prozent mehr Kinder und Jugendliche in sogenannten Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften. In Bremerhaven ist es mehr als ein Drittel (35,2), ebenso wie in Wilhelmshaven (33,8).



Nach Einschätzung der Bertelsmann Stiftung wird die Corona-Krise die Lage verschärfen. „Hinweise sind Rückgänge bei Minijobs, Teilzeitjobs, irregulärer Beschäftigung, die gerade Eltern benachteiligter Kinder häufig ausüben, vielfach alleinerziehende Mütter“, so Projektmitarbeiterin Sarah Menne.