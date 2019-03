Grund für die Sperrung sind die Umbaumaßnahmen der Bremer Discomeile. (Frank Thomas Koch)

Der Beginn der Bauarbeiten am Rembertiring wird wegen des Wetters verschoben. Das teilte das Amt für Straßen und Verkehr mit. Entgegen der bisherigen Ankündigung wird der Abschnitt zwischen Rembertiring 11 und der Diskothek Stubu in stadtauswärtiger Fahrtrichtung nun erst am Freitag, 22. März, also eine Woche später als zunächst geplant, gesperrt.

„Witterungsbedingt können die Asphaltierungsarbeiten in dieser Woche noch nicht begonnen werden“, hieß es seitens der Behörde. Sie geht davon aus, dass die Sperrung voraussichtlich am Donnerstag, 18. April, wieder aufgehoben werden kann. Das Parkhaus „Herdentor“ bleibt über den Breitenweg erreichbar.