Es gibt verschiedene Aspekte zu beachten, wenn man darüber entscheiden muss, sich eine private Rente komplett auszahlen zu lassen oder monatlich einen bestimmten Betrag zu erhalten.

„Soll ich lieber die monatliche Rente wählen oder doch besser das ganze Geld auszahlen lassen?“ So oder so ähnlich lautet eine häufig gestellte Frage an die Verbraucherzentrale Bremen, wenn eine Privatrente kurz vor der Auszahlung steht. In den meisten Fällen werden Kunden vorab angeschrieben, ob sie das Geld auf einen Schlag oder die lebenslange Rentenzahlung wünschen. Doch nach welchen Kriterien entscheidet sich die Frage: Kapital oder Rente?

Bei der Antwort sind verschiedene Aspekte abzuwägen: die sonstigen persönlichen und finanziellen Umstände und Wünsche, das Alter und die eigene Lebenserwartung sowie das Verhältnis der Höhe der Rentenzahlung zur Höhe der Auszahlsumme. Letzteres kann von Vertrag zu Vertrag sehr unterschiedlich ausfallen. Einer 65-jährigen Person stellt zum Beispiel ein Anbieter die Zahlung von 45 000 Euro oder die Zahlung einer lebenslang garantierten Rente in Höhe von 198 Euro zur Wahl. Ein anderer Vertrag kann für die gleich hohe Auszahlsumme nur eine Rente von 121 Euro vorsehen. Im ersten Fall erhält ein Rentner pro 10 000 Euro Auszahlsumme 44 Euro Rente. Im zweiten Fall nur 27 Euro.

Wie gut letztendlich Kapital verrentet wird, entscheidet daher nicht zuletzt ein Vergleich dieser Rentenfaktoren. Insbesondere Altverträge, die noch vor 2005 abgeschlossen wurden, weisen attraktive Rentenfaktoren auf – also Werte teils deutlich über 30 Euro pro 10 000 Euro Kapital. Ein heute eher schlechter Rentenfaktor von nur 25 Euro bedeutet, man muss 98 Jahre alt werden, damit es sich rechnet. Erst nach mehr als 33 Jahren addiert sich die bis dahin ausgezahlte Rente wieder zu 10 000 Euro. Mit einem Rentenfaktor von 44 Euro müsste die Person nur 84 Jahre alt werden. Heutige Angebote privater Rentenverträge kommen kaum an die 30 Euro heran, sind teils deutlich drunter.

Wer dagegen in die gesetzliche Rente einzahlt, kann dagegen teils ein Drittel mehr an Rente erwarten. Doch neben der Lebenserwartung und dem Rentenfaktor spielen noch Steuern und Abzüge auf die Rente oder das Kapital eine Rolle. Oder es sind noch größere Kredite abzuzahlen oder größere Anschaffungen und Ausgaben bevorstehen. Wer eigentlich genug Kapital besitzt, aber wenig Rente erwartet, wählt schon mal eher die Rente. Wer schon mit einer auskömmlichen Rente rechnet, aber wenig auf der hohen Kante hat, wählt eher mal die Auszahlung.

