Wer Menschen in Not hilft, lebt gefährlich. Das zeigen die steigenden Zahlen von Übergriffen gegen Rettungskräfte, Polizisten und Feuerwehrleute. Die Entwicklung ist erschreckend: Zeigt sie nicht nur, dass die Hemmschwelle für Gewalt und Brutalität sinkt. Sie lässt viel tiefer blicken, auf einen zunehmend desaströsen, von Respekt- und Empathielosigkeit geprägten Zustand der Gesellschaft. Der bricht sich in vielen Facetten Bahn: in Entgleisungen in sozialen Netzwerken, in Rüpeleien im Straßenverkehr, in der Herabwürdigung von Schwächeren, der Missachtung von Anstand und Umgangsformen – darin, die eigenen Bedürfnisse rücksichtslos und selbstverständlich über die anderer zu stellen.

Der Wert einer Gesellschaft bemisst sich an Respekt, Rücksichtnahme und der Fähigkeit zur Empathie. Diese Werte können weder verordnet noch erzwungen werden, sie müssen im Elternhaus, in der Schule, in Vereinen, in Firmen im sozialen Miteinander eingeübt und eingefordert werden. Rettungskräfte, Polizeibeamte und Feuerwehrleute baden aus, was der Gesellschaft an Werten abhandengekommen ist.