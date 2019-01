Julian Thomas, kurz nach der Eröffnung des Honigdachs. (Frank Thomas Koch)

Wer im Bremer Viertel auf der Suche nach einem Burger aus frischen Zutaten ist, der kommt derzeit am Honigdachs nicht vorbei. Der Laden eröffnete vor fast genau zwei Jahren im Bremer Viertel und lockt die Kunden mit Kreationen wie beispielsweise dem Knipp-Burger „Nordish by Nature“ und regionalem Rindfleisch.

Doch nun ist Schluss: Auf dem Instagram-Account des Restaurants verkündete der Inhaber, dass der Laden Ende Januar schließen werde. „Wir haben in unserem Konzept viel Wert auf hohe Qualität und Handarbeit gelegt, jedoch können wir uns am Ende dem permanenten Preisdruck nicht weiter beugen“, heißt es in der Mitteilung. Am 31. Januar öffnet das Restaurant zum letzten Mal.

Vor zwei Jahren bauten Geschäftsführer Julian Thomas und Inhaber Till Wijnen den ehemaligen Taschenladen Crumpler um, um mit dem Honigdachs eine weitere Anlaufstelle für Burger-Liebhaber zu schaffen. „Wir sind überzeugt, dass der Markt mit hochwertigen Burgern noch nicht gedeckt ist“, erklärte Julian Thomas, Geschäftsführer vom Honigdachs damals gegenüber unserer Zeitung.

Doch die Strategie ging offenbar nicht auf. „Nach zwei Jahren Blut. Schweiß und Tränen haben wir uns nun letztendlich dazu durchgerungen den Honigdachs in dieser Form zu schließen“, heißt es weiter in dem Instagram-Post.

Wie es nun weitergeht, lassen die Betreiber zwar offen, deuten aber an, dass sie zukünftig wieder von sich hören lassen wollen. "Das Projekt Burger, Bar Café wird in dieser Form zwar nicht weitergeführt, aber ganz werden wir nicht aus dem Viertel verschwinden", heißt es. Für ein Gespräch waren die Betreiber am Mittwochnachmittag zunächst nicht zu erreichen.