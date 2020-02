Die Restaurantkette Nordsee will am Standort Bremerhaven an den Sparmaßnahmen festhalten. (Peter Kneffel/dpa)

Am Verwaltungssitz der Restaurantkette Nordsee in Bremerhaven herrscht weiterhin Unklarheit über die Zukunft. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt, habe auch eine Einigungsstelle unter richterlichem Vorsitz keine Kompromisse aushandeln können. Insgesamt fünf Sitzungen hätten demnach stattgefunden. In den Gesprächen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat sei es unter anderem um mögliche Abfindungszahlungen gegangen. Moritz Steinberger, Sprecher der NGG, bemängelt die seiner Meinung nach unzureichenden Angebote. „Zuletzt wurde beispielsweise bei Kellogg´s oder AB InBev (Beck´s) deutlich mehr gezahlt“, sagt Steinberger.

Standort Bremerhaven gefährdet

Die NGG kritisiert zudem, dass die Geschäftsführung der Fischrestaurantkette Nordsee keine Abstriche bei den Sparvorhaben machen würde. Ob der Standort in Bremerhaven geschlossen werde, sei laut NGG weiterhin unklar. Nach einem Warnstreik am 11. Februar habe man es geschafft, Verhandlungen über einen Tarifvertrag einzuleiten. Ziel der Gewerkschaft sei es, die Weiterbeschäftigung zu sichern. Die erste Verhandlungsrunde mit der Geschäftsführung beginne am 28. Februar.

Im September war bekannt geworden, dass die Geschäftsführung den Wegzug aus Bremerhaven prüft. Am Standort gibt es laut NGG 120 Mitarbeiter.