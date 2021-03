Der Evakuierungsbereich um den Fundort der Bombe beträgt 200 Meter. (Polizei Bremen)

Auf dem Gelände des BSAG-Depots an der Stapelfeldstraße in Gröpelingen haben Bauarbeiter am Freitag eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombenreste werden derzeit freigelegt und sollen am Nachmittag kontrolliert gesprengt werden, teilte die Polizei Bremen mit. Nach Schätzung des Sprengmeisters sind noch 60 Kilogramm Sprengladung vorhanden. Der Evakuierungsbereich beträgt 200 Meter, luftschutzmäßiges Verhalten ist laut Polizei nicht erforderlich. Anwohner und Gewerbetreibende werden vor Ort mittels Lautsprecherdurchsagen informiert.

Für die Dauer der Sprengung werden im Radius von 500 Metern Straßen kurzfristig gesperrt. Betroffen davon sind in diesem Bereich die Stapelfeldtstraße, Louis-Krages-Straße, Gröpelinger Heerstraße und im weiteren Verlauf die Oslebshauser Heerstraße.