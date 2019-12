Auch 2018 wurden schon am Panzenberg Weihnachtslieder gesungen. (Frank Thomas Koch)

Am Donnerstag hat Tore Felgendreher noch selbst Hand angelegt am Panzenberg. Das letzte Laub musste von der Tribüne, „jetzt ist alles in Ordnung“, sagt der Mann, der das Weihnachtssingen nach Bremen holte. Man kennt das ja schon aus anderen Fußball-Stadien, immer kurz vor Weihnachten treffen sich Fußball-Fans und andere Sänger, um auf den Tribünen Weihnachtslieder zu schmettern. 2018 veranstaltete Felgendreher für den Bremer SV das erste Singen in Bremen, 2500 Interesierte kamen. Am Sonntag soll sich diese Zahl verdoppeln.

„Wir haben im Vorverkauf 3800 Karten abgesetzt“, sagt Felgendreher, immer verbunden mit der Hoffnung, dass es am Ende über 5000 Besucher an den Panzenberg zieht. Felgendreher, der nach einigen Jahren im Sponsoring bei Werder Bremen eine Sport-Marketingfirma gründete, nennt das Stadion „eine Perle“. Es sei der perfekte Ort, an dem viele Menschen eine weihnachtliche Stimmung erzeugen können. Bis zu zwölf Lieder werden gesungen, die Stücke hat wie im vergangenen Jahr die Bremische Evangelische Kirche ausgesucht.

Ein Gospelchor mit über 50 Sängerinnen und Sängern wird auftreten, dazu ein Kinderchor und das Posaunenwerk Bremen. Und die Weihnachtsgeschichte wird verlesen, stilecht auf plattdeutsch. In Absprache mit dem Sportamt wurden im Innenraum sogar Holzplatten verlegt, damit der im Sommer neu verlegte Rasen keinen Schaden nimmt. Anders als 2018 wird vor dem Stadion ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut, es gibt Waffeln, Tapas und Crêpes.

Ganz schön viel los also am Panzenberg. Und Felgendreher hat auch noch keine Ahnung, wo das alles eines Tages enden wird. Eigentlich hatte er ja nur nach einem Projekt geschaut, das dem Traditionsklub Bremer SV nach sportlichen Nackenschlägen mal wieder positive Schlagzeilen verschafft. Daraus ist jetzt eine große Sache geworden, eine gute Sache. „Das Singen hat viele positive Emotionen ausgelöst“, sagt er. Und er sieht Potenzial für wesentlich größeren Andrang. „Wenn wir es schaffen, dass der Innenraum professionell mit Holzplatten abgedeckt wird wie früher im Weserstadion bei Musik-Konzerten, dann sind bis zu 15 000 Zuschauer möglich.“ Aber das sei eine Vision für die Zukunft, „das muss sich finanziell ja auch rechnen“. Jetzt gehe es nur darum, einen weihnachtlichen Abend an einem speziellen Ort zu verbringen. „Ich bin sicher, dass wir das schaffen.“

Zur Sache

Es gibt noch Tickets

Die Karten auf der Haupttribüne sind alle ausverkauft, es gibt aber noch Stehplatzkarten an den Abendkassen. Kinder zahlen bis zwei Euro, Ewachsene zwischen drei und acht Euro. Der Weihnachtsmarkt beginnt am Sonntag um 16.30 Uhr, das Singen um 18 Uhr. Besucher sollen mit Bus und Bahn anreisen, der Panzenberg (Landwehrstraße 6) ist gut mit der Bahnlinie 10 und den Buslinien 25 und 28 zu erreichen. Bei der Veranstaltung wird auch für die Weihnachtshilfe vom WESER-KURIER gesammelt. Wer für die Weihnachtshilfe spenden möchte, kann auf das Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen einzahlen.