Simone Loerchner von der Hanseaten-­Apotheke zeigt eine Notfalldose und das Formular, das ausgefüllt in dem Behältnis deponiert wird. Die Idee dahinter: In einem medizinischen Notfall sollen ­Rettungskräfte schnell darauf zurückgreifen können. (Christina Kuhaupt)

Wer sie nach Deutschland gebracht hat, ist nicht vollends geklärt: Die Notfalldose ist eine Idee, die aus Irland oder Großbritannien stammt und dort laut Medienberichten auf großes Echo gestoßen ist. Die Lions-Clubs beanspruchen den Import für sich. Schließlich hätten die Clubs in Großbritannien die kleinen rot-weißen Plastikdosen mit dem Lions-Logo schon millionenfach verteilt. Das Bremer Unternehmen Acavi produziert seine grün-weißen Exemplare ebenfalls seit 2014, also etwa zeitgleich mit den Lions-Clubs in Deutschland.

Ob grün-weiß, rot-weiß oder blau-gelb: Sinn und Zweck der Notfalldose ist der gleiche. Das besondere Behältnis soll Rettungssanitäter und Notärzte bei einem Einsatz in der Wohnung eines Patienten mit wichtigen Informationen versorgen – und dadurch möglicherweise sogar Leben retten. Aufbewahrungsort ist der Kühlschrank.

Digitale Lösung noch in weiter Ferne

Dabei geht es nicht darum den Inhalt zu kühlen, sondern um einen zentralen Ort, der schnell zu finden ist. In der Dose befindet sich ein Formular, in das persönliche Daten eingetragen werden. Behandelnde Ärzte, Erkrankungen, Medikamente und Kontaktpersonen, die im Notfall zu benachrichtigen sind, werden darauf vermerkt. Zwei Plaketten sollen den Rettungskräften deutlich machen, dass eine Notfalldose im Haushalt zu finden ist. Die eine kommt an die Innenseite der Wohnungstür, die andere auf die Kühlschranktür.

„Wir haben im vergangenen Jahr über 5000 Dosen vertrieben“, sagt Hinrich Brandt, der im Lions-Distrikt Niedersachsen/Bremen für die Seniorenarbeit zuständig ist. Für ihn ist die Verbreitung der Lions-Notfallbox eine Herzensangelegenheit. Insbesondere die Clubs aus dem Landkreis Osterholz hätten sich sehr engagiert. „Wir haben die Dosen zu einem Selbstkostenpreis gegen eine Spende von zwei Euro abgegeben. Hergestellt werden die Notfallboxen in einer Behindertenwerkstatt.“ Brandt ist von dem Nutzen der Dose im Kühlschrank überzeugt, obwohl es in den vergangenen Jahren immer ruhiger um sie geworden sei, wie er sagt. „Steter Tropfen höhlt aber den Stein. 2019 ist wieder Dynamik in die Sache gekommen.“

Eine digitale Lösung durch einen Notfallplan auf der elektronischen Gesundheitskarte ist für ihn noch in weiter Ferne. „Bis dies flächendeckend eingeführt ist, dauert es noch Jahre“, ist Brandt überzeugt. Der Apotheker Holger Piekuth von der Hanseaten-Apotheke in Schwachhausen ist dagegen überzeugt, dass die Digitalisierung die Notfalldosen langfristig überflüssig macht: „Die Krankenkassen sind ab dem 1. Januar 2021 verpflichtet, ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Dort können Informationen für den Notfall gespeichert werden.“ In seiner Apotheke vertreibt Piekuth die grün-weiße Notfalldose, die die Bremer Firma Acari herstellt. Im Prinzip findet der Apotheker die Idee gut. „Wenn es gut kommuniziert wird und allgemein bekannt ist“, sagt er. Die grün-weißen Dosen seien in seiner Apotheke derzeit jedoch eher Ladenhüter als Renner. Er verkaufe lediglich einige Dosen pro Jahr.

Obwohl die Zeitschrift „Feuerwehr Magazin“ in ihrem Online-Shop die Notfalldose für 3,99 Euro verkauft, spielt sie für die Feuerwehr Bremen bei ihren Rettungseinsätzen keine herausragende Rolle. Sprecher Michael Richartz sind keine Fälle bekannt, in denen sie den Notfallsanitätern eine Hilfe gewesen sei. „Wir gucken nicht gezielt danach“, beschreibt Richartz die Praxis. Grund dafür seien vor allem rechtliche Konflikte, die sich ergeben könnten. „Die Idee ist rechtlich nicht sicher“, betont er. „Wer füllt das aus? Wenn man sich an die Anweisungen in der Dose hält, wie rechtssicher ist das?“ Die Informationen müssten gesichert sein, damit das System einen Sinn mache. Die Rettungssanitäter der Feuerwehr würden Patienten stets vollumfänglich anschauen. „Da sind wir auf der sicheren Seite“, betont Richartz.

Lübbo Roewer, Sprecher des DRK Bremen, ist überzeugt, dass sich die Rettungskräfte bei Einsätzen nicht allein auf die Informationen in der Notfalldose verlassen dürften. Aber es sei grundsätzlich nicht das Schlechteste, so viel wie möglich über Patienten zu erfahren. „Jeder, der eine solche Dose hat, muss darauf achten, dass die Angaben aktualisiert werden“, betont Roewer. Doch in den Köpfen der DRK-Rettungssanitäter sei die Dose kaum präsent. „Ach, gibt’s die noch?“ hätten ihm Sanitäter auf Nachfrage geantwortet. Auch das Interesse an den Dosen in den Dienstleistungszentren sei sehr schleppend.

Roewer führt dies darauf zurück, dass sich Menschen mit Dingen, die an Krankheiten oder den Tod erinnerten, schwertun. „Man ist nicht so erpicht darauf, diese Dinge im Haushalt zu haben. Und man will ja nicht jedes Mal, wenn man den Kühlschrank öffnet, daran erinnert werden“, so seine Vermutung. Grundsätzlich sei es jedoch sinnvoll, medizinische Unterlagen so in der Wohnung zu deponieren, dass im Notfall schnell darauf zugegriffen werden könne, sagt Roewer. Für Menschen mit einem Hausnotruf würde sich dies jedoch erübrigen.

Zur Sache

Notfalldose

Die Notfalldose kann man an folgenden Orten erwerben: DRK-Dienstleistungszentren in Bremen zum Preis von 3,50 Euro; im Online-Shop des „Feuerwehr Magazin“ unter www.feuerwehrmagazin.de für 3,99 Euro; in Apotheken zu Preisen zwischen zwei und mehr als sechs Euro; in Versand-Apotheken zu Preisen ab 3,99 Euro. Mitunter wird sie gratis bei einer Bestellung mitgeliefert. Das teuerste Angebot lag bei 7,99 Euro zuzüglich Versandkosten von 4,99 Euro.