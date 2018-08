Deutsches Schifffahrtsmuseum

Rettung maritimer Schätze

dpa

Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zeigt von Sonntag an in einer Sonderausstellung, wie maritime Schätze für die Zukunft bewahrt werden können.