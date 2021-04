Das Modellprojekt "Hanse-Sani" ist Ende März vergangenen Jahres im stadtbremischen Rettungsdienst gestartet. (Feuerwehr Bremen)

Bislang war es nur ein Modellversuch, jetzt soll der „Hanse-Sani“ den stadtbremischen Rettungsdienst regulär verstärken. Die Abkürzung steht frei übersetzt für Hanse-Sanitäter: Erfahrene und weiterqualifizierte Notfallsanitäterinnen und -sanitäter kommen zum Einsatz, wenn sich aus einem Notruf „eine hinreichend unklare Notfallsituation ergibt, bei der keine unmittelbare Lebensgefahr und keine eindeutige Transportindikation besteht“. Heißt: Wenn die geschilderten Beschwerden darauf hindeuten, dass ein Transport in ein Krankenhaus nach der ersten Einschätzung nicht erforderlich ist und eine Versorgung zu Hause, beim ärztlichen Bereitschaftsdienst oder in einer Arztpraxis am nächsten Werktag ausreichend ist. Auf Antrag der FDP-Fraktion hat die Innendeputation nun der Stadtbürgerschaft empfohlen, den Hanse-Sani als dauerhafte Einrichtung im Rettungsdienst zu etablieren.

Die Ziele seien „mehr als nur erreicht“ worden, heißt es in einer Auswertung des Modellprojekts durch die Innenbehörde. Dazu zählt, die Ressourcen des Rettungsdienstes und der Notaufnahmen zu schonen sowie unnötige Krankenhaus-Einweisungen für die Hilfesuchenden zu verhindern. Die Auswertung der Innenbehörde bezieht sich auf die erste Projektphase vom 23. März bis 30. Juni vergangenen Jahres: In diesem Zeitraum wurden laut dem Bericht drei Fahrzeuge für den Hanse-Sani-Einsatz vorgehalten, eines für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb, zwei weitere für jeweils Zwölf-Stunden-Dienste. 21 Mitarbeiter des stadtbremischen Rettungsdienstes waren wechselnd im Einsatz.

In dem Projektzeitraum wurde der Hanse-Sani zu 894 Einsätzen alarmiert. In etwa 80 Prozent der Fälle waren dies Einsätze, bei denen sich aus der Notrufabfrage die beschriebene unklare Notfallsituation ohne unmittelbare Lebensgefahr ergab. „Durch den Einsatz des Hanse-Sani konnte in diesen Fällen zu 70 Prozent ein rettungsdienstlicher Transport in ein Krankenhaus verhindert werden.“ Das bedeutet: Nach der Abklärung der Beschwerden vor Ort war eine umgehende weitere Versorgung nicht erforderlich. Oder es wurde ein ambulanter Arztbesuch am nächsten Tag empfohlen. In den übrigen 30 Prozent wurden die Patienten mit einem zusätzlich gerufenen Rettungsfahrzeug zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die speziell weiterqualifizierten Notfallsanitäterinnen und -sanitäter können für die Abklärung vor Ort außerdem ärztlichen Rat per Telemedizin einholen. In knapp 14 Prozent der Einsätze sei dies geschehen und vor allem in Situationen genutzt worden, in denen Patienten zu Hause bleiben wollten. „Die schon nach einer Laufzeit von wenigen Wochen erkennbare positive Bilanz zum Hanse-Sani setzte sich auch in der restlichen Laufzeit der gesamten ersten Projektphase fort“, heißt es in dem Bericht der Behörde. Die Auswertung zeige, dass die Ressource Hanse-Sani den stadtbremischen Rettungsdienst „sehr sinnvoll“ ergänze. Das Konzept biete zudem eine interessante Erweiterung des Berufsbildes der Notfallsanitäterinnen und -sanitäter.

Seit dem 1. Juli 2020 ist der Hanse-Sani laut Innenbehörde nur noch an Werktagen von 8 bis 18 Uhr mit einem Einsatzmittel unterwegs. In Kooperation mit dem Projekt der Gemeindenotfallsanitäter aus dem Oldenburger Land sei eine gemeinsame Ausbildung vereinbart worden. Seit März und noch bis Juni werden dem Bericht zufolge zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult. Ab 1. Juli dieses Jahres soll der Hanse-Sani dann rund um die Uhr im Einsatz sein, Verhandlungen mit den Krankenkassen liefen derzeit dazu. „Das ist gut für alle Beteiligten, spart Klinikaufenthalte, entlastet die Notaufnahmen und spart Ressourcen“, kommentiert die innenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Birgit Bergmann. Der Beschluss der Stadtbürgerschaft, den Rettungsdienst mit dem Hanse-Sani zu verstärken, steht noch aus.