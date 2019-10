Zum Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) gehören die vier Krankenhäuser Mitte, Ost, Nord und Links der Weser. (Frank Thomas Koch)

Die Geschäftsführerin der Gesundheit Nord (Geno) in Bremen, Jutta Dernedde, hat am Mittwoch in der Gesundheitsdeputation einen Plan vorgestellt, wie der wirtschaftlich schwer angeschlagene Klinikverbund in den nächsten drei bis fünf Jahren eine schwarze Null erreichen soll. „Reorganisationsphase mit schrittweiser Ergebnisverbesserung“ sind diese Maßnahmen in dem Plan überschrieben, den Dernedde den Deputierten präsentierte.

„Einiges muss auf den Prüfstand, wir sind dabei defizitäre Bereiche und Abläufe in den Kliniken zu identifizieren“, kündigte die Geno-Geschäftsführerin an. Zu dem Klinikverbund gehören die vier Krankenhäuser Mitte, Nord, Ost und Links der Weser. Als konkretes Beispiel nannte Dernedde das Vorhalten von OP-Teams in den Kliniken Nord und Ost rund um die Uhr. „Wenn diese Vorhaltungskosten nicht durch ausreichend Erlöse gedeckt sind, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht wirtschaftlicher wäre, eine OP-Bereitschaft in den Nachtstunden etwa nur noch am größten Standort Mitte vorzuhalten.“ OP-Teams rund um die Uhr an allen vier Standorten vorzuhalten, sei angesichts der Auslastung „nicht ansatzweise finanzierbar“. „Davon müssen wir wegkommen“, sagte Dernedde.

Um zusätzliche Erlöse zu generieren, will der Klinikverbund künftig stärker als bisher auf die Ambulantisierung medizinischer Leistungen setzen. Dazu sollen unter anderem frei werdende Arztsitze von der Kassenärztlichen Vereinigung aufgekauft werden. Hochspezialisierte Leistungen an den vier Standorten, die auch aufgrund des steigenden Bedarfs besonders erlösträchtig sind, sollen ausgebaut werden. Als Beispiel nannte Dernedde das Herzzentrum am Klinikum Links der Weser und das Lungenzentrum am Klinikum Ost.

Außerdem will der Klinikverbund ein Angebot für Krankenhaus-Patienten aufbauen, die zwar nicht mehr stationär versorgt werden müssen, aber noch eine Kurzzeit-Versorgung benötigen. Erste Gespräche gebe es dazu mit der Bremer Heimstiftung als möglichem Kooperationspartner. Dernedde: „Zur Not bauen wir das aber auch in Eigenregie auf.“

Wie der WESER-KURIER in der vergangenen Woche berichtete, hat sich die wirtschaftliche Lage des Klinikverbunds noch einmal drastisch verschärft: Einem Papier, über das der Senat ebenfalls in der vergangenen Woche beraten hat, ist zu entnehmen, dass die Geno spätestens 2021 zahlungsunfähig ist, wenn die Stadt nicht erneut Geld zuschießt.