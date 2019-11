Freie Fahrt am Ende des Hochstraße zum Breitenweg ist noch nicht in Sicht. Die Baustelle bleibt bis Sommer. (Frank Thomas Koch)

Staus jeden Tag. Am Morgen, wenn der Berufsverkehr in die Stadt hinein rollt. Zu anderen Stoßzeiten, und in den kommenden Adventswochen sowieso. Dort, wo die Hochstraße auf den Breitenweg trifft, geht oft nichts mehr. Nicht schön für die Autofahrer. Schlimmer ist es jedoch für die Rettungsdienste.

Seit vor gut einem Jahr die Großbaustelle am Gewoba-Gebäude eingerichtet wurde und dafür eine der beiden Fahrspuren vor dem Haus gesperrt werden musste, gibt es in der „Haupteinflugschneise“ für Krankentransporte Probleme. Regelmäßig bleiben an der Stelle die Rettungswagen stecken. Da nützt kein Blaulicht und keine Sirene. Die Autofahrer können keine Gasse bilden, weil zu wenig Platz da ist.

Eine Situation, die nach Abhilfe schreit, der aber offenbar nicht beizukommen ist. Immerhin hat es nach Darstellung der Rettungsdienste bisher noch keinen Fall gegeben, in dem es für die Patienten eng wurde, weil sie nicht schnell genug ins Krankenhaus gebracht werden konnten. Allerdings dauert es noch ein gutes halbes Jahr, bis die Gerüste der Baustelle verschwunden sind.

Rainer Macke, Notfallsanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), hat es gerade erst wieder erlebt. „Wir waren mit Alarmfahrt Richtung Klinikum Mitte unterwegs“, erzählt er, „auf der Hochstraße ging dann nichts mehr, keine Chance.“ An den Autofahrern liege es nicht, „die können sich ja nicht in Luft auflösen.“ Allerdings: „An der Kreuzung kann man in so einer Situation auch bei Rot über die Ampel fahren. Die Regel ist, umgehend Platz zu machen.“ Macke meidet die Hochstraße, wenn es irgend geht. Er fährt dann unter herum, was freilich auch nicht immer hilft. Der Rettungswagen trifft beim Einfädeln auf den Breitenweg nur etwas später auf den Stau.

„Glücklich sind wir mit der Baustelle nicht“, sagt auch Michael Richartz, Sprecher der Feuerwehr. Die Rettungsfahrzeuge würden wertvolle Zeit verlieren. Nach einem Jahr habe es sich bei seinen Kollegen eingebürgert, Umwege zu fahren, weil die schnellste Verbindung häufig blockiert sei. Ähnliches berichten das Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst. „Ein Problem“, sagen beide Organisationen.

Die Gewoba sieht das nicht anders. „Für uns ist das ärgerlich, aber es geht leider nicht anders“, hatte ein Sprecher des Wohnungsunternehmens gesagt, als die Hälfte der Bauzeit vor­über war. Immerhin habe sich das Verkehrschaos ein wenig beruhigt, weil die Autofahrer jetzt Bescheid wüssten und den Engpass, wenn’s irgend geht, umfahren würden. Das Amt für Straßen und Verkehr hatte rechtzeitig vor der Einrichtung der Baustelle mit einer verkehrsrechtlichen Anordnung auf die Fahrbahnsperrung hingewiesen. Auf diese Weise wurden auch die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr und die Träger öffentlicher Belange informiert.

Die teilstädtische Gewoba saniert ihr fast 50 Jahre altes Hochhaus und errichtet daneben einen dreigeschossigen Neubau. Das Projekt kostet 16,3 Millionen Euro und liegt nach Angaben des Unternehmens sowohl bei der Bauzeit als auch beim Budget voll im Plan. Ziel ist unter anderem eine energetische Optimierung, sodass am Ende bei der Bewirtschaftung der Gebäude 68 Prozent weniger CO₂ ausgestoßen werden​. Eine Radikalkur, die ihren Preis hat – auch durch den Dauerstau an der Baustelle.