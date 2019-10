Dem Angriff auf den Geschädigten ging eine Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einem weiteren Bruder der Angeklagten voraus. (CARMEN JASPERSEN)

Er kann seinen Blick nur schwer auf das richten, was auf der Leinwand gezeigt wird. Immer wieder schaut er kurz hoch und schnell wieder herunter. Er habe das Video der Überwachungskamera, das die Tat zeigt, bisher nicht ansehen können. Es habe ihn zu sehr geschmerzt, was er gemacht hat. Er bereue seine Tat zutiefst und erkenne sich darin nicht wieder. Sein Leben lang sei er ein ruhiger, besonnener Mensch gewesen.

Doch die Gestalt auf dem Video ist nicht besonnen. Es ist Montag, der 13. Mai 2019, kurz nach halb sechs als sie hinter einem weißen Bulli hervorgelaufen kommt, einen Teleskopschlagstock in der Hand, und mehr als zehn Mal auf einen Mann in Jeans einschlägt. Das Opfer stürzt. Weitere Schläge. Es will sich aufrappeln und weglaufen. Weitere Schläge. Der Mittäter schlägt zwischendurch ebenfalls. Ein Mann geht dazwischen. Passanten stehen daneben, müssen den Übergriff mit ansehen. Das Opfer erleidet unter anderem eine Platzwunde am Kopf.

Seit Donnerstag sitzen zwei Brüder auf der Anklagebank im Landgericht Bremen. Der Vorwurf: versuchter Mord. Der Ältere (50 Jahre) nutzte den Schlagstock, der Jüngere (44) hielt den Geschädigten fest und schlug mit Fäusten auf ihn ein. Die Tat spielte sich vor einem arabischen Lebensmittelladen in der Hafenstraße in Bremerhaven ab. Der Staatsanwalt spricht von einer heimtückischen Vorgehensweise. Die Angeklagten hätten sich gemeinsam zur Tat entschlossen und sie verabredet. Das Motiv: eine Auseinandersetzung einige Tage zuvor, bei der das Opfer einen weiteren Bruder der Angeklagten mit einem Messer niedergestochen hatte. Dabei sei der dritte Bruder laut Staatsanwaltschaft nicht unerheblich verletzt worden.

Angeklagte halfen dem Beschädigten bei Behördengängen

Die Angeklagten wirken ruhig am ersten Prozesstag, der Ältere starrt vor sich hin, zückt immer wieder ein Taschentuch. Kürzlich ist ihr Vater verstorben, sie konnten sich nicht von ihm verabschieden, weil sie in Untersuchungshaft sitzen. Beide sind in Beirut geboren, leben seit mehr als 30 Jahren in Deutschland, sind verheiratet, arbeiten als Handwerker, sind eingebürgert. Sie hätten sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, sagt die Anwältin des Älteren. Sie hätten dem Geschädigten, einem Syrer, bei Behördengängen und Arztbesuchen geholfen. Wenige Tage vor der Tat habe ein dritter Bruder den Mann darauf angesprochen, dass dessen zwölfjähriger Sohn ein Mädchen belästigt haben solle. Der Geschädigte habe gesagt, die Kinder hätten nur gespielt. Der Geschädigte zückte ein Messer und rammte es dem Bruder in den Bauch.

Die beiden Angeklagten sagen, sie seien am Tattag bei ihrem verletzten Bruder im Krankenhaus gewesen. Sie hätten etwas für ihn zu essen kaufen wollen, um ihn aufzuheitern. Als sie beim Laden in der Hafenstraße ankamen, hätten sie zufällig den Geschädigten gesehen. „Mein Bruder lag schwer verletzt im Krankenhaus und er lief frei herum“, liest die Anwältin des 50-Jährigen aus seiner Erklärung vor. Der Mann habe sie „triumphierend“ angesehen. Sie stehen zusammen, wie das Video zeigt, und verschwinden dann hinter einem Bulli. Dort warten sie mehrere Minuten. „Als er raus kam, haben wir uns auf ihn gestürzt. Es ging sehr schnell“, heißt es in der Stellungnahme des 44-Jährigen, die sein Anwalt vorliest. Man habe ihm eine Abreibung verpassen wollen. „Ich bedaure den Vorfall sehr und weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe und trage die Verantwortung dafür.“ Er schäme sich für seine Tat, insbesondere vor seinen Kindern.

Die Angeklagten geben den Angriff zu. Sie beteuern aber, nicht die Absicht gehabt zu haben, den Mann zu töten. Der Ältere sagt, er habe seinen Bruder noch gefragt, ob er ein Messer dabei habe und ihm gesagt, dass er das dann im Auto lassen solle. „Wir wussten, ein Messerstich kann sofort tödlich sein.“ Der 50-Jährige sagt laut Erklärung: „Ich habe rot gesehen. Das war ein großer Fehler.“