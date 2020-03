Das Gelände in der Überseestadt. (Roland Scheitz)

Die Weichen für einen neuen Nahversorger in der Überseestadt sind gestellt. Die Rewe Markt GmbH hat den Zuschlag für die befristete Zwischennutzung einer 5500 Quadratmeter großen, zurzeit leer stehenden Halle auf dem Gelände des Großmarktes erhalten. Genutzt wird die sogenannte Greenyard-Halle, benannt nach dem Fruchtimporteur, der das Gebäude im Juni 2018 verlassen hatte. Das Angebot des Rewe-Marktes in der Überseestadt wird unter anderem aus einem Backshop, einer Abholstation für online bestellte Waren sowie einer Obst- und Gemüseabteilung bestehen. Das Gesamtsortiment soll etwa 12 000 Artikel umfassen. Die Fläche wird voraussichtlich zum 1. September von Rewe übernommen. Die Laufzeit des Mietvertrages mit der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) ist zunächst bis zum 30. Juni 2023 befristet. Eine Verlängerung sei aber denkbar, heißt es von der WFB. Auf einem Lkw-Parkplatz ist derweil der Bau eines neuen Supermarktgebäudes geplant. Dieser Discounter könnte 2023 an den Start gehen.