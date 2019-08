Vor knapp einem halben Jahr war Baubeginn am Klinikum Bremen-Ost, am Donnerstag feierten Krankenhaus-Direktorin Judith Borsch und Klaus Beekmann aus der Geschäftsführung des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno) Richtfest. (Frank Thomas Koch)

Die bunten Flatterbänder des Richtkranzes wehen im Wind: Vor knapp einem halben Jahr war Baubeginn am Klinikum Bremen-Ost, am Donnerstag feierten Krankenhaus-Direktorin Judith Borsch und Klaus Beekmann (Foto) aus der Geschäftsführung des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno) Richtfest. Gebaut wird eine neue Intensivstation mit insgesamt 24 Betten auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern, im Mai kommenden Jahres soll sie bezugsfertig sein. Die Intensivstation ist nach Angaben der Gesundheit Nord das Kernprojekt der umfangreichen Modernisierung des Krankenhauses. Direkt neben der Intensivstation entsteht in dem alten Gebäude außerdem ein neues Zentrum mit Notaufnahme und Aufnahmestation. Für die Modernisierung wurde es laut Geno Zeit: Seit dem Bau der drei Bettenhäuser in den 1970er-Jahren sei die Intensivstation bisher noch nicht grundlegend saniert worden.