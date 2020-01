Bauzaun steht noch um das Johann-Jacobs-Haus. (Pascal Faltermann)

Es geht voran in der Innenstadt: Der Bauzaun steht zwar noch, doch ein Großteil des Gerüstes ist abgebaut und legt die Vorderseite des Johann-Jacobs-Hauses an der Obernstraße frei. Während auf der Rückseite zur Langenstraße noch gearbeitet wird und Metall-Konstruktionen an der Wand stehen, lässt das Richtfest nicht mehr lange auf sich warten. Zum 125. Jahrestag der Gründung des Kaffeekonzerns, am Mittwoch, 15. Januar, soll das Richtfest gefeiert werden.

„Die Information ist richtig“, sagt Projektleiter Jean Jaques de Chapeaurouge von der Hanseatischen Projektentwicklungs GmbH. Er vertritt die Pläne des Kaffeeunternehmens, die die Innenstadt beleben sollen. Ausgehend vom Stammsitz der Familie Jacobs soll das neue, millionenschwere Balge-Quartier entwickelt werden. Mit einbezogen in das Projekt mit dem Titel „Am Handlauf zur Weser“ sind auch die umliegenden Gebäude: die historischen Stadtwaage, das Essighaus und das Kontorhaus am Markt.