In Bremen kümmern sich etwas mehr als 200 Hebammen vor und nach der Geburt um Mutter und Kind. Jetzt soll die Versorgung mit Hebammen verbessert werden. (dpa)

Das Paket, mit dem Bremen Frauen bei der Suche nach einer Hebamme entlasten will, ist wichtig. Und es ist richtig gut. Vor allem der Plan, die Hebammen in Zentren dorthin zu holen, wo es Engpässe bei der Versorgung gibt. Allerdings droht das dicke Ende des Problems noch. Bereits jetzt müssen Hebammen täglich Anfragen ablehnen. Dieser Mangel wird sich noch verschärfen, da fast die Hälfte der Hebammen in Bremen 50 Jahre und älter ist und bald aus dem Beruf ausscheiden wird. Dazu kommen die steigenden Haftpflichtprämien, die den Beruf unattraktiv machen. Dies kann nur bundespolitisch gelöst werden.

Was Bremen tun kann: zum einen die Ausbildungsplätze erhöhen. Die Einrichtung eines Studiengangs Geburtshilfe/Hebammenkunde ab 2020/2021 mit jährlich 20 Plätzen ist ein wichtiger Schritt. Allerdings müssen die Hebammen auch attraktive Bedingungen vorfinden, um in Bremen zu bleiben. Die Zentren sind ein gutes Argument: geregeltere Freizeit durch Vertretungsregelungen, kürzere Wege zu den Frauen und Synergien bei Dokumentation, Abrechnung und Qualitätssicherung. Daher: je mehr Zentren in den Quartieren, desto besser – für die Frauen und die Hebammen.