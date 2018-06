Auf die diesjährige Freibadsaison haben die Komplikationen beim Westbad-Neubau keine Auswirkungen. (Koch)

Nachdem Anfang Mai bekannt geworden ist, dass das Westbad-Fundament komplett neu geplant werden muss (wir berichteten), haben im Bremer Westen die Vorstände des Gesundheitstreffpunkts West (GTP) und des Turn- und Rasenverbands (Tura) in einem offenen Brief an Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) einen unverzüglichen Neustart der Planungen unter Beteiligung der verschiedenen Nutzergruppen gefordert. Ihrer Ansicht nach sind bei der bisherigen Planung nämlich Akteure und Praktiker völlig außer Acht gelassen worden. Diese aber könnten bestätigen: Das Westbad brauche einen „Ausbau statt einer Schrumpfkur“.

Über den Landesschwimmverband seien auch die Schwimmvereine einbezogen worden, hält dem Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder, entgegen. Man wisse um die erwarteten Bevölkerungszuwächse im Westen und habe auch das Thema Schulschwimmen im Blick, betonte sie nun im Fachausschuss „Kinder, Bildung und Sport“ des Gröpelinger Beirats. Und: "Wir werden noch einmal komplett neu planen müssen, uns aber dabei an das Bäderkonzept halten." Nach dessen Vorgaben war zuvor ein Neubau mit kleineren Becken als bisher entworfen worden, der im Bremer Westen auf breite Kritik gestoßen ist. Dies passe nicht zu den jüngsten politischen Beschlüssen, wonach mehr Bremerinnen und Bremer schwimmen können sollten, kritisieren GTP und Tura. Die überarbeitete Planung will Baden schnellstmöglich vorstellen. Eine Bürgerbeteiligung werde es aber nicht geben: „Wir werden nicht mit einzelnen Nutzergruppen sprechen können, das ist für uns nicht leistbar."