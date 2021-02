Gemessen am Vorgehen der Täter beim Sprengen von Geldautomaten nimmt sich das Zerstören von Zigarettenautomaten fast wie ein Dummejungenstreich aus. Dabei sei es alles andere als das, betont Polizeisprecher Nils Matthiesen. Auch diese Straftäter bereiten der Polizei Sorge, zumal sich diese Vorfälle in Bremen zuletzt häuften. Sieben davon gab es allein in den vergangenen zwei Monaten.

Wer mit Sprengstoff eine Explosion herbeiführt und dabei die Gesundheit oder das Leben eines anderen Menschen oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert gefährdet, begeht eine Straftat. Zudem stellt der unerlaubte Umgang mit Spreng- und Zündmitteln ein Vergehen nach dem Sprengstoffgesetz dar. „Dementsprechend gehen unsere Experten der Kripo auch mit viel Aufwand an diese Tatorte und sichern alle Arten von Spuren“, sagt Matthiesen. Wie nach Attacken auf Geldautomaten werden auch hier Sprengstoffexperten alarmiert, um zu untersuchen, ob noch eine Restgefahr für Unbeteiligte besteht.

„In der Regel haben wir es mit jungen Leuten zu tun“, beantwortet der Polizeisprecher die Frage nach dem Täterprofil. „Das Objekt der Begierde ist weniger das Geld, sondern eher die Zigarette.“ Erfahrungsgemäß nehme das Sprengen der Automaten in der dunklen Jahreszeit zu, vor allem rund um Silvester. Ein doppelter Grund für die Warnung der Polizei. Neben der strafrechtlichen Verfolgung riskierten die Täter Leib und Leben. Bei illegalen oder auch selbst hergestellten Böllern könnten schon geringste thermische oder mechanische Einwirkungen zu einer Explosion führen. Die Folge seien Knalltraumata, Verbrennungen, zerfetzte oder abgerissene Körperteile sowie andere schwere Verletzungen bis hin zum Tod.