Sieht so die Pflege von Morgen aus? Ein Roboter wie Pepper, könnte bald in deutschen Pflegeheimen zum Einsatz kommen. (dpa)

Roboter könnten helfen, den Fachkräftemangel in der Pflege zu lindern. Das sagt der Bremer Pflegewissenschaftler Stefan Görres. Er fordert, dass sogenannte Assistenzsysteme deutlich schneller in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zum Einsatz kommen, um Pflegekräfte zeitlich und körperlich zu entlasten. „Vor dem Hintergrund des bereits jetzt akuten Personalmangels in der Pflege sind solche Systeme eine absolut sinnvolle Unterstützung“, sagt Görres, der die Abteilung für Interdisziplinäre Alterns- und Pflegeforschung an der Universität Bremen leitet. Sie könnten den Pflegenotstand nicht lösen, aber in einem geringen Maß abpuffern. „Die Technik gibt es, und die ersten Prototypen sind bereits in Einrichtungen getestet worden.“

Angesichts der Prognosen zur Pflegesituation scheint es nötig, über Lösungen nachzudenken. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Bremen steigt nach Angaben der Sozialbehörde bis zum Jahr 2030 um 25 bis 30 Prozent auf rund 30.000 Menschen. Parallel dazu wird der Mangel an Pflegekräften, die sich um diese Menschen kümmern, immer größer. Laut einer Studie, die vom Land Bremen in Auftrag geben wurde, müssen pro Jahr mindestens 250 Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Ansonsten würden im kleinsten Bundesland bis 2025 mindestens 700 Fachkräfte fehlen. In Niedersachsen rechnet das zuständige Sozialministerium damit, dass bis zum Jahr 2030 bis zu 52.000 Pflegekräfte fehlen werden. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen werde bis dahin um 30 Prozent auf 397.000 steigen.

Pflege 4.0 auf dem Vormarsch

„Die Pflege 4.0 ist auf dem Vormarsch. In Deutschland stehen wir aber immer noch am Anfang. In vielen Bremer Pflegeeinrichtungen oder bei ambulanten Pflegediensten etwa gibt es noch nicht einmal eine EDV-gestützte Pflegedokumentation. Da wird noch per Hand eingetragen, das kostet Zeit und birgt Risiken für Fehler etwa bei der Medikamentenabgabe“, kritisiert Görres. Er fordert mehr Aufgeschlossenheit und ­Akzeptanz gegenüber solchen Assistenzsystemen. Serviceroboter könnten etwa beim Heben und Bewegen von Patienten unterstützen oder Transportaufgaben übernehmen, damit den Pflegekräften mehr Zeit für die tatsächliche Pflege bleibe. Görres warnt aber auch: „Die Technik muss mit Augenmaß eingesetzt werden, es geht hier um Menschen. Interaktion und Zuwendung kann der Roboter nicht ersetzen.“

Vorreiter bei der Entwicklung von Assistenzrobotern in der Pflege ist das Fraun-­hofer-Institut in Stuttgart, Diplom-Ingenieurin Birgit Graf leitet den Bereich Haushalts- und Assistenzrobotik. Bei einem Fachtag der Pflegeheimbetreiber Azurit und Hansa in Bremen hat sie die unterschiedlichen ­Modelle und Einsatzmöglichkeiten vorgestellt – zum Beispiel den sogenannten Care-O-bot. „Der Roboter kann Getränke anbieten und kontrollieren, wie viel ein Bewohner getrunken hat. Trinkkontrolle ist besonders wichtig, um eine Dehydration zu vermeiden. Diese Tätigkeit ist für die Pflegekräfte allerdings sehr zeitaufwendig.“ Mithilfe einer Gesichtserkennung identifiziert der Roboter die Bewohner. Nachts patrouilliert der Care-O-bot auf den Gängen, meldet dem Nachtdienst Auffälligkeiten und liefert über eine Kamera Live-Bilder. Außerdem kann er Patienten über den Gang begleiten. Der Care-O-bot ist sogar schon im realen Einsatz, allerdings auf einem ganz anderen Gebiet: Als Einkaufshilfe „Paul“ führt er Kunden in einem Elektronikmarkt zu den Produkten.

Viele Prototypen bereits im Einsatz

Weitere Prototypen des Stuttgarter Forschungsinstituts sind ein intelligenter Pflegewagen, der Pflegeutensilien automatisch bereitstellt, und ein Assistenzroboter zum Transport von Wäsche. „Wir haben getestet, wie die Systeme in Pflegeeinrichtungen ankommen. Sie treffen überall dort auf Akzeptanz, wo sie den Alltag erleichtern und längere Selbstständigkeit ermöglichen“, betont Graf. Derzeit arbeiten die Forscher an einem System zum Heben und Bewegen von Patienten, das von den Pflegekräften etwa über ein Smartphone angefordert wird und selbstständig dorthin fährt, wo es gebraucht wird. Die Forscher verzichten jedoch darauf, die Serviceroboter allzu menschlich erscheinen zu lassen. „Es muss klar sein, ein Roboter hat nicht die Fähigkeiten eines Menschen, das ist technisch auch gar nicht möglich. Wir sehen sie als eine neue Generation von Haushaltsgeräten“, so Graf.

Die Politik hat die Möglichkeiten der Pflege 4.0 erkannt. „Roboter können Fachkräfte nicht ersetzen, da wir gerade in der Pflege menschliche Zuwendung brauchen“, unterstreicht Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Gleichwohl setzt sie auf die Digitalisierung der Pflege. „Sie verändert und unterstützt Arbeitsprozesse und erleichtert Kommunikation.“ Die Telemedizin etwa biete auf dem Land große Chancen. Künftig werde das Smart-Home Senioren helfen, länger in den eigenen vier Wänden zu leben: Digitale Assistenzsysteme sorgen dann dafür, dass der Herd wieder ausgeschaltet oder die Tür abgeschlossen wird. Teppichsensoren erkennen Stürze und verständigen Angehörige oder Dienstleister. Entsprechende Wohnungen gibt es bereits in Lüneburg und Braunschweig.

Wie die Pflege künftig technisch noch weiter unterstützt werden kann, wird seit Jahresbeginn im Pflegepraxiszentrum Hannover erprobt. Dort wird etwa eine intelligente Matratze entwickelt, die durch Sensoren Druckgeschwüre bei bettlägerigen Patienten verhindern soll. Ein Dekubitus soll ­früher erkannt und die Pflegekraft beim Wenden entlastet werden.

Auch Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), die den Pflegefachtag am Donnerstag eröffnet hat, sagt: „Die Digitalisierung macht vor der Pflege nicht Halt. Sie kann zu einer sinnvollen Entlastung ­führen, aber nie ersetzen, was Pflegekräfte leisten.“