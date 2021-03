Bundestagswahl

Röwekamp ist Bremer CDU-Spitzenkandidat

Jürgen Theiner

Die Bremer CDU zieht mit ihrem bisherigen Bürgerschaftsfraktionschef Thomas Röwekamp an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Eine Landesdelegiertenkonferenz wählte den Juristen am Montagabend.