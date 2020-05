Die Brillkreuzung gilt als Unfallschwerpunkt in Bremen. (Christian Walter)

Am Brill in der Bremer Innenstadt wurde am Montagnachmittag ein Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 57-jähriger Autofahrer laut Zeugenaussagen eine rote Ampel missachtet haben. In Höhe der Bürgermeister-Smidt-Straße stieß er dann mit einem 59-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Neustadt unterwegs war, zusammen.

Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Roller wurde bei dem Zusammenstoß auf den Gehweg geschleudert, wobei Fahrzeugteile das Schaufenster eines Bettenhauses beschädigten. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.