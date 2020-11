Elektrorollern sollen so abgestellt werden, dass 1,80 Meter Gehwegbreite frei bleibt. (Christina Kuhaupt)

Die bevorstehende Verlängerung der Sondernutzungserlaubnis für Elektro-Scooter nach dem Bremischen Landesstraßengesetz soll im Wesentlichen die Urfassung beibehalten. Neu ist die Regelung der „Restgehwegbreite“, die laut Innenbehörde von 1,5 auf 1,8 Meter ausgeweitet werden soll. Das bisher festgelegte Kontingent von je höchstens 500 Fahrzeugen der Verleiher Tier und Voi soll auch weiterhin die Obergrenze sein. Zumindest in den Stadtbereichen, in denen bereits Elektroroller zugelassen sind. Sollten später weitere Verleihbetreiber an den Start gehen, müssten sie sich auf andere Reviere verteilen, heißt es seitens der Verkehrsbehörde.

Ansprechpartner für Probleme

Die Gehweg-Auflage soll dabei helfen, Fußgängern mehr Platz auf ihren Wegen zu verschaffen. Im Weg stehende oder umgekippte Roller hatten immer wieder für Konflikte gesorgt und sogar Unfälle verursacht. Als Ergebnis einer Kleinen Anfrage der SPD-Bürgerschaftsfraktion bittet der Senat das Innenressort außerdem zu prüfen, ob die Verleiher verpflichtet werden könnten, „örtliche Kontaktdaten oder Ansprechpartner für Probleme mit Rollern im öffentlichen Straßenraum einzurichten“.

Aktuell werden Hinweise und Beschwerden über das Ordnungsamt an die Verleiher übermittelt, die dann, vereinbarungsgemäß, innerhalb von 24 Stunden reagieren sollen. Der Innensenator solle nun prüfen, ob diese Frist verkürzt werden könne. Um das Parkproblem in den Griff zu bekommen und „eine ordnungsgemäße Abstellung der E-Scooter zu unterstützen“, antwortete der Senat der SPD-Fraktion, „könnten perspektivisch ausgewiesene Abstellbereiche vorgesehen werden“. Parkzonen für die Roller festzulegen, das fordern auch die Grünen und der Landesbehindertenbeauftragte. Dazu, so der Senat in seiner Antwort, würden die Erfahrungen anderer Städte ausgewertet.