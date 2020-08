Polizei sucht Zeugen

Rollstuhlfahrer in Bremen-Mitte mit Gullydeckel beworfen

Stefanie Heitmann

Drei Unbekannte warfen in der Nacht zu Freitag einen Gullydeckel auf das Zelt eines Campers in den Bremer Wallanlagen und verletzten den Mann am Kopf. Das Trio flüchtete anschließend auf E-Scootern.