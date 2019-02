Christian Weber (rechts) und Ronald-Mike Neumeyer im Gespräch in der Bürgerschaft. (Jochen Stoss)

Die Verbindung gilt bis heute als außergewöhnlich. In ihrer aktiven Zeit wurden manchmal freundliche Scherze über das Gespann gemacht: über Ronald-Mike Neumeyer und Christian Weber, von 1995 bis 1999 Fraktionsvorsitzende der Großen Koalition. Anlass für gutmütigen Spott war der besondere Zusammenhalt der beiden, der keine Parteigrenzen kannte. Die Position, die sie innehatten, eine Schnitt- und Vermittlungsstelle zwischen den Fraktionen und dem Senat, habe dazu geführt, dass sie als Fraktionschefs in ständigem Austausch gestanden hätten, berichtet Neumeyer.

Der Sozial- und der Christdemokrat, beide neu im Amt, ihre Parteien neu in einer Großen Koalition, verstanden sich auf Anhieb – politisch und menschlich. Aus der politischen Zusammenarbeit entstand eine Freundschaft, die überlebte, als sich die Wege in der Politik trennten. Ronald-Mike Neumeyer schied 2007 aus dem Senat aus und kandidierte auch nicht mehr für ein Mandat in der Bürgerschaft.

„Mit Christian Weber verliere ich einen guten Freund und politischen Weggefährten“, sagt Ronald-Mike Neumeyer. „Ich habe ihn als sehr gradlinigen und prinzipientreuen Menschen kennengelernt. Politische Diskussionen haben wir stets sehr sachlich und mit hoher persönlicher Wertschätzung füreinander geführt, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren.“ Grundlage für ihre gute Zusammenarbeit sei der Leitspruch gewesen: erst das Land, dann die Partei.

Weber habe eine klare Vorstellung davon gehabt, was es bedeute, Parlamentarier beziehungsweise Parlamentspräsident zu sein. Seine Ansprüche an sich selbst seien hoch gewesen, sagt Ronald-Mike Neumeyer, „er hat sie gelebt, einerlei ob er im Dienst war oder nicht: Christian Weber war eigentlich immer Präsident.“