Seit vier Wochen hat die Rote Bude am Werdersee wieder regelmäßig geöffnet. (Frank Thomas Koch)

Erholungssuchende, Radfahrer und Spaziergänger können am Werdersee in diesem Sommer wieder eine Pause an der „roten Bude“ einlegen. Der Verein für arbeitspolitische Maßnahmen (Farm) hat den über ein halbes Jahr verwaisten Kiosk in Höhe des Huckelrieder Deichscharts gründlich gereinigt und öffnet die Verkaufsluke seit vier Wochen wieder verbindlich.

Von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr sind dort eine große Palette an Kaffeespezialitäten aus fairem Handel, Limonaden, Wasser, Eis, Kuchen, Süßigkeiten und kleine Snacks wie Toasts zu haben. Auch soziokulturelle Angebote gehören nach Auskunft des Vereins fest zum Konzept. Entsprechende Gespräche werden geführt und Veranstaltungen sind in Planung, insbesondere für Kinder und Familien. Ein feststehender Termin ist der Freiluft-Gottesdienst am 18. August.

Der Verein "Farm" tritt als Zwischennutzer bis Ende des Jahres auf. Er hat sich auch für einen langfristigen Nutzungsvertrag ab dem 1. Januar 2020 mit dem Bauressort als Eigentümer des Kiosks beworben. Es hat "mehr als 20 Interessenten gegeben“, sagt Jens Tittmann. Der Pressesprecher der Baubehörde geht davon aus, dass etwa Mitte August eine Entscheidung über den zukünftigen Kiosk-Betreiber gefällt wird. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist würden alle eingegangenen Konzepte nun gesichtet und beurteilt.

Mit dieser Aufgabe werden laut Tittmann zwei Mitarbeiter betraut, die das beide unabhängig voneinander erledigen und jeweils eine eigene Empfehlung geben. Aus den Ausschreibungsunterlagen des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr geht hervor, dass einem privaten Betreiber die Möglichkeit eingeräumt werden könnte, fortan auch Bier und Wein im Kiosk am Werdersee zu verkaufen.

Dahinter stecken wirtschaftliche Erwägungen, weil möglichst ein dauerhafter Betrieb sichergestellt werden soll. Das ist bislang nicht gestattet. Bewerber, die sich im Stadtteil vernetzen und parallel zum Verkauf von Getränken und Snacks auch soziokulturelle Angebote entwickeln, dürften gute Chancen haben.

Von 2013 bis zum vergangenen Jahr hat der Verein Arbeiten für Bremen (Bras) den 2012 sanierten Kiosk betrieben. Von diesem Projekt musste sich der Beschäftigungsträger jedoch verabschieden, weil ein für die Bewirtschaftung durch Langzeitarbeitslose zentrales Förderprojekt ausgelaufen ist.