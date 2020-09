Entspannte Lage: Die Solidaritätskundgebung für die "Rote Hilfe" stellte Bremens Polizei am Freitag vor keinerlei Probleme. (Christina Kuhaupt)

„Solidarität ist eine Waffe. Schafft Rote Hilfe“ steht auf dem großen roten Transparent. Darum geht es bei dieser Demonstration. Unterstützung für den Verein „Rote Hilfe“, dessen Klage gegen die Stadt Bremen später an diesem Freitag vor dem Verwaltungsgericht verhandelt wird. Der Verein fühlt sich vom Verfassungsschutz zu Unrecht als „gewaltorientiert“ eingestuft. Dagegen soll vor Gericht angegangen werden. Und vorher demonstriert. Die Bremer Ortsgruppe der „Roten Hilfe“ hat dazu aufgerufen, der Landesverband der Linken unterstützt die Aktion.

Doch auf großes Echo stößt die Solidaritätsbekundung nicht. Ein knappes Dutzend Frauen und Männer verliert sich am Freitagvormittag vor der Glocke. Und da sind die zur Beobachtung abgestellten beiden Polizisten schon mitgezählt. Trotzdem ist auffallend viel Polizei unterwegs. Aber die hat ein anderes Ziel. Spalierstehen vor dem Rathaus, mit roter (!) Rose in der Hand. Ein Kollege heiratet.

Polizisten mit roten Rosen

Die Zahl der Demonstranten bleibt überschaubar, reicht so eben, um die mitgebrachten Transparente festzuhalten. „Gegen das neue Polizeigesetz!“ ist dort zu lesen. Und „Arbeiterrecht gegen Klassenrecht der Bourgeoisie“. Passanten gehen vorbei, schauen, aber stehen bleibt keiner. Ein Mann fotografiert die Gruppe. Er hat einen Stadtplan in der Hand, wirkt wie ein Tourist. Oder ist er vielleicht doch vom Verfassungsschutz?

Um den geht es bei der Demonstration, beziehungsweise um dessen Jahresbericht, in dem die „Rote Hilfe“ als Unterstützer linksextremistischer Aktivitäten genannt wird. Damit solle der Verein diskreditiert und isoliert werden, sagt die „Rote Hilfe“. „Mit Worthülsen wie ,Gewaltorientierung' sollen linke Gruppen in Misskredit gebracht werden“, formuliert es einer der Kundgebungsteilnehmer ins Mikrofon und fordert die Auflösung des Verfassungsschutzes. Auch Themen wie das geplante Polizeigesetz und das Alte Sportamt werden kurz angesprochen, dann tönt wieder Musik aus dem Lautsprecher.

Schon gegen den Verfassungsschutzbericht 2016 geklagt

Zwei Stunden später geht es im Justizzentrum am Wall weiter – die Klage der „Roten Hilfe“ gegen die Stadt Bremen. Wieder ist viel Polizei unterwegs, diesmal nicht mit Blumen, sondern in Schutzausrüstung mit deutlich sichtbaren Waffen. Zur Verhandlung kommt dann aber nur eine Handvoll junger Aktivisten, alles verläuft absolut friedlich. Und schnell. Denn mehr als die Erörterung der Sachlage geschieht an diesem Tag nicht. Schon gegen den Verfassungsschutzbericht 2016 hatte die „Rote Hilfe“ geklagt, weil sie darin als gewaltorientiert bezeichnet wurde. Das Verwaltungsgericht gab dem Verein Recht.

Dagegen legte die Innenbehörde Rechtsmittel ein, der Fall landete vor dem Oberverwaltungsgericht. Das hatte zwar nichts gegen die Einstufung „gewaltorientiert“ einzuwenden, forderte aber eine inhaltliche Erklärung dafür im Verfassungsschutzbericht. Seither heißt es darin, dass die „Rote Hilfe“ zwar nicht selbst gewalttätig agiere, aber eine „gewaltunterstützende und -befürwortende Einstellung“ habe, mithin weiter dem gewaltorientierten Linksextremismus zuzurechnen sei. Verbunden mit Beispielen, die dies aus Sicht des Verfassungsschutzes belegen.

Auch gegen diese Formulierungen klagt nun die „Rote Hilfe“ wieder vor dem Verwaltungsgericht. Die verwendeten Begriffe passten überhaupt nicht auf die Arbeit der „Roten Hilfe“, argumentierte der Anwalt des Vereins. Für eine Unterstützung durch die „Rote Hilfe“, reiche es aus, wenn eine linke Motivation beim Konflikt mit den Behörden vorliege. Mit einer Straftat oder Gewaltanwendung habe dies nichts zu tun. Der „Roten Hilfe“ zu unterstellen, sie würde zu Gewalttaten animieren, oder allein durch ihre Existenz die linksextremistische Szene stabilisieren sei „vollkommen absurd“. Und die „Rote Hilfe“ lehne auch nicht das staatliche Gewaltmonopol ab. Sie übe in bestimmten Fällen nur scharfe Kritik an dessen Anwendung durch die Polizei.

Die von der Innenbehörde vorgelegten „Beweise“ für die gewaltorientierte Einstellung des Vereins bezeichnete der Anwalt als „unsauber und ganz schön dumm“. Wie das Verwaltungsgericht dies sieht, wird in etwa 14 Tagen verkündet.

Zur Sache

Bei Stress mit Polizei und Justiz

Die „Rote Hilfe“ versteht sich selbst als eine Solidaritätsorganisation, die politisch Verfolgten aus dem linken Spektrum bei „Stress mit Polizei und Justiz“ Rechtshilfe und Unterstützung gewährt. „Die Unterstützung für die Einzelnen soll zugleich ein Beitrag zur Stärkung der Bewegung sein“, heißt es hierzu seitens der „Roten Hilfe“ Bremen. Jeder, der sich „am Kampf beteiligt“, solle dies in dem Bewusstsein tun können, hinterher in Strafverfahren nicht alleine dazustehen. Dem Verein gehören deutschlandweit etwa 11.000 Personen an, die in Regional- und Ortsgruppen tätig sind.