Total digital: die Werbekarte von Carsten Meyer-Heder. (Max Seidenfaden)

In dicken schwarzen Lettern prangt der Slogan auf der knallroten Werbekarte, die bei der CDU-Regionalkonferenz verteilt wurde: „# UNSER BREMEN KANN MEHR.“ Das Hashtag-Doppelkreuz soll wohl zeigen, wie total digital der Absender ist. Und weil Großbuchstaben in sozialen Medien sind, was Lautstärke im wirklichen Leben ist, wird man von ihm also geradezu angebrüllt.

Wer der Absender ist, lässt sich erst auf der Rückseite unter einem weiteren Slogan („FOLGE MIR JETZT UND WERDE UNTERSTÜTZER!“) herausfinden: CARSTEN MEYER-HEDER, also der Bremer Internet-Unternehmer, der in einem halben Jahr bei der Bürgerschaftswahl als Spitzenkandidat antritt. Neben den Symbolen von Facebook, Instagram und YouTube wird auf die Internetseite www.meyer-heder.de verwiesen. Was fehlt? Es findet sich nicht der geringste Hinweis auf die CDU oder die Funktion des Absenders.

Die Internetseite zeigt dann ein fröhliches Bild von Meyer-Heder, begleitet von der Überschrift „Auf ins Rathaus“. Von der CDU auch hier weit und breit keine Spur. Erst wenn man scrollt und sich in die Texte des Blogs vertieft, begegnet sie einem gelegentlich. Dass hier der Spitzenkandidat spricht, der kurz nach seinem Eintritt in die CDU mit 98,5 Prozent der Stimmen gewählt wurde, erschließt sich erst auf den dritten oder vierten Blick.

Womöglich bald die gelbe Karte?

Bei seiner Begrüßung der Delegierten der Regionalkonferenz hatte Meyer-Heder gesagt, er sei „einigermaßen aufgeregt“ und freue sich über den „Schwung und die neue Stimmung in der CDU“, die sich in Bremen „kämpferisch und gut gelaunt“ präsentiere. Ob zu diesem Schwung gehören muss, jeden Hinweis auf die Partei zu tilgen, dürfte für Diskussionen sorgen.

Als Ziel bekräftigte Meyer-Heder, die CDU zur stärksten Fraktion zu machen und nach mehr als sieben Jahrzehnten die SPD im Rathaus abzulösen. „Am 27. Mai, einen Tag nach der Wahl, lade ich Sie alle auf einen Kaffee ins Rathaus ein“, sagte er den rund 1500 Delegierten der Regionalkonferenz. Es wäre eine historische Wende in der Bremer Politik, und Meyer-Heder glaubt offensichtlich, dass sie am besten gelingen kann, wenn er Distanz zur CDU hält. Seine rote Wahlkampf-Karte dokumentiert das, aber wenn er so weitermacht, zeigt ihm seine Partei womöglich bald die gelbe Karte. Das Kreuz auf dem Wahlzettel müssen seine Anhänger schließlich bei der CDU machen.