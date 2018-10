Bürgermeister Carsten Sieling empfing die Prinzessin Benedikte zu Dänemark. (Frank Thomas Koch)

Besuch aus einem Königshaus – das gibt es nicht oft in Bremen. An diesem Donnerstag ist – so die korrekte Anrede nach Protokoll – Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte zu Dänemark in Bremen zu Besuch. Sie ist die Schwester der dänischen Königin Margrethe II. Anlass des royalen Besuchs in der Hansestadt ist das Jubiläum „150 Jahre Honorarkonsulat des Königreichs Dänemark in Bremen“. In Begleitung des dänischen Botschafters in Berlin Friis Arne Petersen und dem dänischen Honorarkonsul in Bremen Eduard Dubbers-Albrecht nahm Prinzessin Benedikte am Vormittag an einem Festakt in der Oberen Rathaushalle zu Ehren des Jubiläums teil. Zuvor trug sich Prinzessin Benedikte in das Goldene Buch der Stadt ein.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) würdigte die wirtschaftlichen und insbesondere auch kulturellen Beziehungen zwischen Bremen und Dänemark. Im vergangenen Jahr sei er mit einer Delegation unter anderem nach Kopenhagen gereist, um sich über das Thema Digitalisierung zu informieren. Dänemark gilt als Vorreiter auf diesem Gebiet. Über den Besuch aus dem dänischen Königshaus freue er sich sehr, sagte Sieling. „Das haben wir ja nicht oft. Wobei das nicht an Bremen liegt, sondern daran, dass es nicht mehr so viele Königshäuser gibt.“ Dabei verriet Sieling: Im nächsten Jahr, voraussichtlich im März, soll der rote Teppich vor dem Rathaus erneut für royalen Besuch ausgerollt werden. Sieling: „Dann erwarten wir einen König.“

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte zu Dänemark ist außerdem Schirmherrin der Ausstellung „Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere“ in der Bremer Kunsthalle, an diesem Donnerstagabend wird die Ausstellung von der Repräsentantin des dänischen Königshauses feierlich eröffnet. Für die Öffentlichkeit ist sie ab dem 20. Oktober zugänglich und läuft bis zum 24. Februar 2019.

Hans Christian Andersen (1805-1875) ist der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks, berühmt wurde er durch seine zahlreichen Märchen wie „Des Kaisers neue Kleider“, „Die Prinzessin auf der Erbse“ oder „Die kleine Meerjungfrau“. Auf seinen Reisen machte der Dichter auch in Bremen Halt – und schrieb: „Bremen tauchte als Oase auf, das machten die freundlichen Gesichter, die ich dort traf.“

Weniger bekannt ist, dass Andersen auch bildkünstlerisch tätig war: Sein Repertoire reichte von Landschaftszeichnungen über Scherenschnitte bis zu Klecksographien und collagierten Bilderbüchern. Leihgaben aus den Odense Museums, der Königlichen Bibliothek Kopenhagen, dem Museum Jorn in Silkeborg und aus Privatbesitz werden in der Ausstellung in der Bremer Kunsthalle präsentiert.