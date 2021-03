Die Waterfront erstrahlt in Rot, um damit für eine baldige Wiedereröffnung des Einzelhandels zu werben. (Christina Kuhaupt)

Das Roland-Center in Huchting und die Waterfront in Gröpelingen präsentieren sich an diesem Montagabend in rotem Licht. Damit beteiligt sich die ECE als Betreiberin beider Einkaufszenten Häuser an der bundesweiten Initiative „Das Leben gehört in Zentum“, zu der sich zahlreiche Handelsunternehmen zusammengeschlossen haben.

Die teilnehmenden Einzelhändler und Einzelhandelsunternehmen wollen mit der Rotlicht-Aktion auf die existenzbedrohende Lage vieler Geschäfte und Handelsunternehmen infolge des anhaltenden Shutdowns aufmerksam machen. Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Konferenz der Ministerpräsidenten wollen sie für eine schnelle Öffnung des Einzelhandels werben.

Auch das Roland-Center in Huchting beteiligt sich an der bundesweiten Aktion im Vorfeld der nächsten politischen Beratungen zum Lockdown. (ECE Marketplaces G.m.b.H. & Co. KG)

Die sei „dringend erforderlich“, sagt die Waterfront-Centermanagerin Kirsten Jackenkroll. Eine Öffnung sei „nachweislich mit Sicherheit und Verantwortung“ möglich. Die Managerin verweist auf Studien, die belegten, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber sei. Die Geschäfte und Center hätten zudem bereits im vergangenen Jahr umfangreiche Hygiene- und Präventionskonzepte eingeführt, „die auch weiterhin konsequent umgesetzt werden sollen“.

"Click & Meet"-Angebote oder vergleichbar Ideen seien keine Alternative, betont Roland-Center-Manager Frank Trompeter. Die Kosten für Personal und Ladenbetrieb seien zumeist höher als die zu erwartenden Umsätze.