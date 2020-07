Im Rotes Kreuz Krankenhaus in der Neustadt sind zum zweiten Mal seit März Patienten positiv auf Corona getestet worden. Die Klinik hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, unter anderem wurde die Notaufnahme geschlossen. (Dustin Weiss)

Die Meldung des Bremer Gesundheitsressorts zum aktuellen Stand der Corona-Infektionen lässt aufhorchen: Zwölf von insgesamt 14 neuen Fällen, von denen drei auf Intensivstationen beatmet werden müssen, sind im Rotes Kreuz Krankenhaus (RKK) in der Neustadt verzeichnet worden. Positiv getestet wurden acht Patientinnen und Patienten sowie vier Beschäftigte. Sechs stammen aus Bremen, die andere Hälfte kommt aus dem Umland.

Das ist der zweite Ausbruch seit Beginn der Pandemie im März in der Klinik in der Neustadt, die sowohl Akutkrankenhaus im Stadtzentrum als auch Klinik mit spezialisierten Abteilungen und Leistungen ist. Die aktuell an Covid-19 erkrankten acht Patientinnen und Patienten wurden auf die hierfür vorgesehene und entsprechend ausgestattete Corona-Station verlegt, informiert das RKK auf seiner Webseite, das zudem Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover ist.

Dort heißt es: „Der Covid-Bereich ist von den nicht betroffenen Stationen des Krankenhauses komplett isoliert, sodass die Gefahr einer Übertragung ausgeschlossen ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Patientinnen und Patienten können Termine im Rotes Kreuz Krankenhaus wie gewohnt wahrnehmen.“

Mitte Juni waren zunächst vier Angestellte einer Station und drei Patienten aus einem Zimmer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Alle 700 Mitarbeitenden wurden daraufhin auf Covid-19 getestet, acht Angestellte waren letztlich betroffen gewesen. Anfang Juli war der Ausbruch von der Bremer Gesundheitsbehörde für beendet erklärt worden. Jetzt gibt es den zweiten Ausbruch.

Notfallbehandlung erfolgt zunächst noch eingeschränkt

Für die beiden betroffenen Stationen gilt nach Mitteilung der Gesundheitsbehörde aktuell ein Aufnahme- und Verlegungsstopp. Die Notaufnahme des RKK ist für die Zuweisung neuer Patientinnen und Patienten abgemeldet. Auf der Klinikwebsite wird unter der Überschrift „Corona-Infektionen eingedämmt“ dazu informiert: „Die Notfallbehandlung in der Klinik erfolgt zunächst noch eingeschränkt.“

Das RKK hätte auf Anfrage des WESER-KURIER gern eine aktuelle Stellungnahme abgegeben, sagt Cornelia Plötz vom Qualitätsmanagement des Krankenhauses. Aber weil urlaubsbedingt ein Oberarzt fehle und Professor Dr. Stefan Herget-Rosenthal in die Patientenversorgung eingebunden sei, könne das Rotes Kreuz Krankenhaus keine qualifizierte Auskunft geben.

Im RKK werden jetzt erneut alle 700 Mitarbeitenden auf das Virus getestet, um mögliche Neuinfektionen möglichst schnell erkennen zu können. Das Gesundheitsamt hat nach Mitteilung von Lukas Fuhrmann, Pressesprecher der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, Hilfe angeboten. Doch die Klinik führe diese, wie auch beim ersten Ausbruch, selber durch. „Die Zusammenarbeit und Umsetzung verabredeter Maßnahmen funktionieren gut“, fasst er das Vertrauen des Ressorts in die Klinikleitung in Worte und kann den wiederholten Fall von Corona-Erkrankungen an diesem im Gegensatz zu anderen Bremer Krankenhäusern nicht erklären.

Außerdem haben Gesundheitsamt und Rotes Kreuz Krankenhaus gemeinsam eine umfangreiche Kontaktpersonennachverfolgung durchgeführt, die fortgesetzt wird. Lukas Fuhrmann hatte bereits bei der Vorstellung der Corona-Statistik darauf hingewiesen, dass die Kontaktverfolgung jeder einzelnen Infektion ein wesentliches Instrument sei, um Ausbrüche schnell einzudämmen und eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern.

Kontakte der Patienten auf den betroffenen Stationen nachvollziehen

Konkret bedeutet das, die Kontakte der Patientinnen und Patienten auf den beiden betroffenen Stationen nachzuvollziehen: Wer hat sie betreut, welches pflegerische und ärztliche oder sonstige Personal hatte Kontakt, welche Kontakte gab es untereinander oder in Ausnahmefällen mit Besuchern? Neu aufgenommene Patienten werden auch im RKK bei der Aufnahme ohnehin grundsätzlich getestet.

Als „relevanten Punkt“ stuft Lukas Fuhrmann die Einhaltung der Hygienemaßnahmen ein, insbesondere den Faktor Schutzausrüstung des Personals. Wer mit der richtigen Schutzkleidung gearbeitet habe, falle in Kategorie drei und „gilt als geschützt“.