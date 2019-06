Am Samstag ging der Schlussspurt der Koalitionsverhandlungen in kleiner Runde von neun Vertretern los: mit Maike Schaefer (Grüne, links), Carsten Sieling (SPD) und Kristina Vogt (Linke). (Carmen Jaspersen/dpa)

Am Wochenende treffen sich SPD, Linke und Grüne zu ihren finalen Verhandlungsgesprächen. Zunächst kam am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr eine kleine Gruppe zum Auftakt der sechsten Runde zusammen. Darunter sind die drei Spitzenkandidaten Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne), Kristina Vogt (Linke) und jeweils zwei weitere Vertreter der drei Parteien. Später soll es im Tagungszentrum Forum K in der großen Koalitionsrunde weitergehen.

In den Gesprächen am Wochenende geht es um viel: die Finanzen. Diese Verhandlungen entscheiden, welche Prioritäten das Bündnis setzen will. Zudem sind laut Sieling noch einige Punkte zu Themen offen. Die sollen auch in kleineren Arbeitsgruppen besprochen werden. „Wir wollen heute fertig werden“, sagte Sieling auf dem Weg zum Treffen. Schon am Freitag saßen SPD, Grüne und Linke bis Mitternacht zusammen. Für die drei künftigen Regierungspartner stehen zudem noch die wichtigen Personalentscheidungen aus: Wie sind die Ressorts in Zukunft zugeschnitten? Und welche Partei stellt welchen Senator? Als relativ ausgemacht gilt, dass es in Zukunft neun Senatoren geben soll. Die Parteien soll für sich klären, wer dann den Posten annimmt.

Am Montag soll der gemeinsame Koalitionsvertrag des damit ersten rot-grün-roten Bündnisses in einem westdeutschen Bundesland präsentiert werden.