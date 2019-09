Die Landesregierung will die Belange von Alleinerziehenden gesondert in den Fokus nehmen. (Marcel Kusch)

Die rot-grün-rote Bremer Landesregierung will die Belange von Alleinerziehenden stärker in den Fokus nehmen: Ein „Aktionsplan Alleinerziehende“ sieht zahlreiche Maßnahmen in den Bereichen Arbeit, Soziales, Bildung und Kinder vor, mit denen vor allem die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden und ihren Kindern gesenkt werden soll. Einen entsprechender Dringlichkeitsantrag an die Bremische Bürgerschaft haben Vertreterinnen von SPD, Grünen und Linken am Donnerstag vorgestellt. „Das ist eines unserer Schwerpunktthemen des Koalitionsvertrages, das wir nun schnell wie möglich umsetzen wollen“, sagte Henrike Müller, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Der Antrag sieht unter anderem die Einführung eines Arbeitsmarktprogramms für Alleinerziehende vor, mit dem die Vermittlung der Betroffenen in Ausbildung oder in einen Job erleichtert werden soll. Auch die Zahl der Teilzeitausbildungsplätze soll erhöht werden, zudem sollen Kapazitäten bei Jugendberufsagenturen ausgebaut werden. Außerdem ist ein Modellprojekt für eine 24-Stundenbetreuung geplant, das Angebot für die Randzeitenbetreuung in Kitas soll erheblich ausgebaut werden. Vorgesehen ist eine Kita pro Stadtteil, die eine Betreuung über die üblichen Zeiten hinaus vorsieht.

Um die in verschiedenen Ressorts angesiedelten Ausbaumaßnahmen zu koordinieren, planen die Koalitionäre eine ressortübergreifende Steuerungsgruppe, die mit den Ansprechpartnern der Ressorts und dem Magistrat in Bremerhaven zusammenarbeiten. Mit wie viel Budget das Programm in den anstehenden Haushaltsverhandlungen versehen wird, ist bisher nicht klar. „Es wurden bisher keine Haushaltsrelevanten Punkte in den Antrag aufgenommen“, erklärte Henrike Müller. Wie viel das Programm kosten werde, müsse im Senat diskutiert werden. „Die Koalition hat sich die Lage der Alleinerziehenden zum Schwerpunkt gemacht und das muss jetzt passieren“, ergänzte Müller.

Damit gehen die Koalitionäre auf die aktuell prekäre Situation von Alleinerziehenden in Bremen ein: 14.300 Mütter und Väter sind alleinerziehend, knapp zwei Drittel von ihnen sind auf Grundsicherung angewiesen - die höchste Quote bundesweit. Auch die Zahl der Aufstocker und derer, die keinen Schulabschluss haben, ist bei Alleinerziehenden in Bremen und Bremerhaven besonders hoch.