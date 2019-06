Der Fahrradverkehr - wie hier am Herdentorsteinweg - soll in der Bremer Innenstadt eine deutlich größere Rolle spielen. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Innenstadt soll bis 2030 nahezu autofrei sein. Darauf haben sich am Dienstag die Unterhändler von SPD, Grünen und Linken bei ihren Koalitionsgesprächen in Bremen verständigt. Zu den wichtigsten Bausteinen des Konzeptes gehören der Ausbau des Fahrradnetzes und der Bau von Fahrradbrücken in Hemelingen, Woltmershausen sowie zwischen Altstadt und Neustadt in Höhe des Einmündungsbereichs Altenwall/Tiefer.

Außerdem soll die Martinistraße zu einer „autoarmen“ Strecke umgebaut werden, wie Grünen-Verhandlungsführerin Maike Schaefer am Abend bei einem Pressegespräch mitteilte. Um die beabsichtigte verkehrspolitische Wende zu schaffen, soll außerdem der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden, auch in den Randgebieten Bremens.

Für Bus und Straßenbahn will die künftige rot-grün-rote Koalition eine andere Ticketstruktur mit einer sozialen Komponente erreichen, wie Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt ankündigte. Geprüft werden soll ferner, ob die öffentlichen Verkehrsmittel mittelfristig nicht mehr hauptsächlich über Ticketverkäufe, sondern über eine allgemeine Abgabe finanziert werden können.