Die ehemaligen Stammgäste Nina Schwarz (v.l.), Norbert Heuwinkel und Birgit Schwarz stießen am Sonnabend zum vorerst letzten Mal im "Rotkäppchen" an. (Kuhaupt)

Das Kultlokal „Rotkäppchen“ im Viertel hat am Wochenende seinen Abschied gefeiert. Stammgäste stießen am Sonnabend noch einmal in den Räumen der Gaststätte an. Außerdem wurden Einrichtungsgegenstände aus dem Lokal verkauft. Interessierte und Nostalgiker konnten zum Beispiel Küchenutensilien kaufen oder auch Bilder, die lange Jahre die Wände zierten.

Zuletzt kamen weniger Kunden ins „Rotkäppchen“, der Pachtvertrag der bisherigen Betreiberin lief aus und wurde nicht verlängert. Das Gebäude wurde an einen neuen Eigentümer verkauft: Der Gastronom und Unternehmer Reza Najmehchi, Gründer des großen Restaurants „El Mundo“ in Walle, erwarb das Lokal. Er möchte an der zentral gelegenen Kreuzung von Humboldtstraße und Sielwall auch in Zukunft eine Gastronomie mit dem Namen „Rotkäppchen“ betreiben. „Wir werden voraussichtlich das Gebäude komplett sanieren“, sagt Najmehchi. Es werde also nicht komplett abgerissen und auch zunächst nicht neu gebaut. „Es wird ein schönes modernes Restaurant mit tollem Ambiente und leckerer Küche entstehen“, kündigt der neue Eigentümer an. Die Sanierung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, doch danach sei im Spätsommer oder im Frühherbst die Wiedereröffnung des „Rotkäppchen“ geplant. „Wir freuen uns, dort in dieser tollen Location die gastronomische Tradition weiterzuführen und mit viel Herzblut dort etwas Kreatives zu entwickeln“, sagt Najmehchi. Gerne würde er zusätzlich zum Wintergarten an der Humboldtstraße einen zweiten Wintergarten anbauen, der zur anderen Seite des Lokals, also zum Sielwall, zeigt. Dazu, ob dies möglich ist, liefen derzeit Gespräche mit der Baubehörde.

Das erste „Rotkäppchen“ war eine Kneipe, die nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Bremer Ehepaar Ilse und Heinz Triebel gegründet wurde. Später gab es wechselnde Betreiber, zeitweise wurden das Lokal „Medoo“ in der Friesenstraße und das „Rotkäppchen“ von denselben Wirtinnen geführt. Zuletzt betrieb Karen Piel-Marxcors seit 2006 das „Rotkäppchen“.