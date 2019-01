Das „Rotkäppchen“ im alten Gebäude an der Kreuzung Humboldtstraße und Am Dobben. (Christina Kuhaupt)

Seit April 2018 ist das beliebte Lokal „Rotkäppchen“ an der Kreuzung von Humboldtstraße und Am Dobben nun schon geschlossen. Der Grund: Der eingeschossige Altbau aus den frühen Nachkriegsjahren wird vollständig abgerissen und durch ein neues ersetzt, das noch in diesem Jahr fertig werden soll. Der neue Betreiber Reza Najmehchi will es unter demselben Namen weiterführen und eine feine internationale Küche mit hausgemachten Speisen anbieten.

Das neue „Rotkäppchen“ soll eine Kapazität für 80 bis 100 Gäste haben. „Uns fehlt noch die schriftliche Genehmigung der Behörde, dann kann der Neubau losgehen“, sagt Najmehchi. „Es wird mit dem Bauen relativ schnell gehen, da im Gebäude keine Wohnungen entstehen werden.“ Über den Abriss habe Einigkeit mit der Baubehörde bestanden. Das alte Gebäude sei „ziemlicher Schrott“ gewesen.