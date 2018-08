Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des CSD-Vereins mehr als 5000 Menschen zur Parade gekommen. (Charlotte Behr)

Die Wegstrecke der Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Bremen steht fest. Die Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern startet am 25. August um 14.30 Uhr in der Straße Am Wall, biegt dann an der Stadtbibliothek ab über die Domsheide zum Marktplatz. Über Obernstraße und Faulenstraße geht es vorbei an der Volkshochschule zurück über den Wall zur Stadtbibliothek. Im Bereich Theater am Goetheplatz, Kunsthalle und Gerhard-Marcks-Haus ist für 17 Uhr die politische Abschlusskundgebung vorgesehen. Dort warten anschließend ein buntes Kulturprogramm und zahlreiche Infostände auf die Teilnehmenden. Das Motto des diesjährigen CSD in der Hansestadt lautet „Der Schlüssel zur Welt ist Vielfalt“.

Der CSD Bremen findet nach einer Unterbrechung zwischen 2004 und 2017 in diesem Jahr zum zweiten Mal infolge statt. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des CSD-Vereins mehr als 5000 Menschen zur Parade gekommen. Zum Umzug für mehr Akzeptanz nach Oldenburg kamen vor zwei Monaten am 16. Juni rund 10 000 Besucher.