In Bremen wurden bislang knapp 19.000 Dosen von Astra-Zeneca verimpft. (CHRISTOPHE ENA/dpa)

Die Mitteilung des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts erreichte die Bremer Gesundheitsbehörde am Montagnachmittag: „Vorübergehende Aussetzung der Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff Astra-Zeneca“ lautete die Überschrift. Nach anderen europäischen Staaten hat auch Deutschland die Impfung mit dem Mittel des britisch-schwedischen Herstellers Astra-Zeneca vorläufig gestoppt. Bei der Analyse neuer Daten sehe man eine auffällige Häufung einer speziellen Form sehr seltener Hirnvenen-Thrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astra-Zeneca, begründet das Bundesinstitut die Empfehlung.

„Für den Fortgang der Impfungen ist diese Nachricht ein herber Rückschlag. Es muss jetzt aufgeklärt werden, ob es einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen den Impfungen und den Thrombosen gibt“, sagte Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Laut dem Paul-Ehrlich-Institut soll man sich in ärztliche Behandlung begeben, wenn man sich mehr als vier Tage nach der Impfung unwohl fühlen sollte, wenn etwa starke und anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen auftreten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) berichtete am Montagnachmittag von sieben Krankheitsfällen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer solchen Hirnvenenthrombose bei mittlerweile mehr als 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland ständen.

In Bremen wurden laut der Gesundheitsbehörde knapp 19.000 Dosen von Astra-Zeneca verimpft. Bislang seien keine unerwarteten Impfreaktionen aufgetreten. Neue Impftermine könnten zurzeit nicht vereinbart werden. „Es wird versucht, die bereits vereinbarten Termine auf Biontech umzustellen“, teilt die Behörde mit. Am Montag sei dies im Impfzentrum in der Messehalle 7 geschehen – und auch für diesen Dienstag geplant. Ob die Impfstoff-Reserven ausreichen, um auch ab Mittwoch Astra-Zeneca durch Biontech zu ersetzen, werde noch geklärt. In Bremen wurden bislang vor allem Kita-Erzieherinnen und -Erzieher, Lehrkräfte sowie medizinisches Personal in Kliniken und Praxen mit Astra-Zeneca geimpft.

In Bremerhaven haben laut dem Magistrat bereits 1800 Menschen Termine für die Impfung mit dem Mittel von Astra-Zeneca erhalten. Sämtliche Erst- und Zweitimpfungen seien zunächst ausgesetzt. Auch in der Seestadt wird geprüft, ob die entfallenen Termine mit Biontech ausgeglichen werden können. Die Betroffenen würden in den kommenden Tagen über das weitere Vorgehen informiert. Pro Tag fanden zuletzt 150 Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin in Bremerhaven statt, teilt der Magistrat mit. Das Angebot mit dem Impfstoff von Biontech werde weiterhin aufrechterhalten.

Auch in Niedersachsen liegen Tausende Astra-Zeneca-Dosen zunächst auf Halde: Von den 295.200 gelieferten Impfdosen seien 134.549 verimpft worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Welche konkreten Folgen sich aus der Empfehlung etwa für den Umgang mit Lagerbeständen oder neue Terminvergaben ergeben, werde derzeit analysiert und bewertet.

Der Gesundheitspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, kritisierte den vorübergehenden Impfstopp: „Das schafft nur große Verunsicherung und Misstrauen in einer Situation, in der es auf jede Impfung ankommt“, sagte er der „Rheinischen Post“. Der Bremer Uni-Professor und Arzneimittelexperte Gerd Glaeske sagt dem WESER-KURIER: „Es fällt mir schwer, das in dieser Absolutheit zu unterstreichen. Impfung fußt auf Vertrauen. Insofern ist diese vorsorgliche Maßnahme nicht falsch, auch wenn es sich bislang nur um einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Fällen von Gerinnungsstörungen und den Impfungen handelt.“ Eine schnelle Klärung durch die Europäische Arzneimittelagentur und transparente Kommunikation seien jetzt wichtig.

Sogenannte unerwünschte Wirkungen kämen auch bei Arzneimitteln vor. „Sie können zum Beispiel auch nur einzelne Chargen betreffen, ausgelöst etwa durch Verunreinigungen bei der Produktion, was natürlich nicht vorkommen darf“, so Glaeske. Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley schrieb am Montag bei Twitter: „Die neueste Generation der Antibabypille hat als Nebenwirkung Thrombosen bei acht bis zwölf von 10.000 Frauen. Hat das bisher irgendwen gestört?“ Diesen Vergleich halte er für nicht ganz legitim, betonte Glaeske. „Aber: Rein rechnerisch handelt es sich mit sieben Fällen bei über 1,6 Millionen Impfungen um ein sehr geringes Risiko.“