Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) ist am Mittwoch Zielscheibe heftiger Kritik der Opposition in der Bürgerschaft gewesen. Vertreter von CDU, FDP, Linken und Bürgern in Wut warfen der Behördenchefin ein falsches Amtsverständnis und Machtmissbrauch vor. FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner forderte sogar Bogedans Rücktritt.

Auslöser der Debatte war ein Bericht des WESER-KURIER über eine E-Mail, die Bogedan an zwei leitende Mitarbeiter ihres Hauses geschickt hatte. Das Schreiben enthielt einen kräftigen Rüffel wegen schlechter hausinterner Kommunikation und – aus Sicht der Senatorin – ungenügender Hilfe der Behörde für bestimmte Schulstandorte. In dem Schreiben hatte Bogedan ihre Verwaltung vor Fehlern gewarnt, die „dem politischen Gegner“ in die Hände spielen könnten.

Auf diese Vermengung parteipolitischer und behördlicher Belange reagierte die Opposition in der Debatte besonders heftig. Thomas vom Bruch (CDU) warf Bogedan vor, „den Staat als Beute“ zu betrachten. Die E-Mail sei in ihrer Sprache „entlarvend“. Wer wie die Bildungssenatorin agiere, müsse schon „sehr nervös“ sein. Auch Kristina Vogt (Linke) urteilte: „Was Sie da geschrieben haben, geht nicht.“ Die Verwaltung habe parteipolitische Neutralität zu waren. Die eigentliche Botschaft der Mail sei jedoch das Eingeständnis, dass Schulen in Notlagen von der Bildungsbehörde nicht ausreichend unterstützt werden. Dies müsse sich ändern.

Es gehe Bogedan nur um Machterhalt, so der Vorwurf

Für die Liberalen fordert Lencke Steiner Bogedans Rücktritt. Seit Jahren höre man von der Senatorin nur Ausflüchte, wenn es um die Bewältigung der Bremer Bildungsmisere gehe. „Ihnen geht es nicht um die Kinder, sondern nur um den Machterhalt“, schimpfte Steiner. Zur allgemeinen Erheiterung des Plenums schlug Steiner auch gleich einen Nachfolger vor: Matthias Güldner, den Bildungsexperten der Grünen-Fraktion. „Der bringt wenigstens Ideen ein“, meinte die FDP-Fraktionschefin.

Vertreter der rot-grünen Koalition nahmen Bogedan in Schutz. Die Wortwahl der Senatorin in ihrer Mail sei zwar „vielleicht nicht glücklich“, allerdings seien auch keine Untergebenen „unbotmäßig unter Druck gesetzt worden“, meinte SPD-Bildungspolitiker Mustafa Güngör. In erster Linie habe Bogedan ihre Mitarbeiter dazu aufgefordert, Probleme anzupacken. Daran könne er nichts Schlechtes erkennen. Matthias Güldner nannte es „unwichtig“, dass die Bürgerschaft über eine E-Mail diskutiere. Das Parlament solle sich auf die Frage konzentrieren, wie die Personalversorgung der Schulen verbessert werden könne und die Qualität des Unterrichts zu steigern sei.

Die Senatorin selbst trat am Ende der Aussprache ans Rednerpult. Sie sehe keinen Anlass, Asche auf ihr Haupt zu streuen. Das Amt einer Senatorin sei ein politisches, gerade weil die Verwaltung die politischen Beschlüsse der Bürgerschaft auszuführen habe. Wie sie ihr politisches Amt ausübt, könne nicht Gegenstand einer Bürgerschaftsdebatte sein, meinte Bogedan mit Blick auf ihre behördeninterne Kommunikation.