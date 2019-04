Zu Zeiten der Hanse gab es deutsche Handelsniederlassungen in England, die auch von bremischen Kaufleuten genutzt wurden. Noch heute prangt am Schütting das Wappen der Stadt London. Derzeit gibt es keine Städtepartnerschaft Bremens mit einer britischen Stadt. (Kirsty O'connor/PA Wire/dpa)

Der Termin steht noch nicht fest, aber irgendwann im Laufe des Jahres wird Schluss sein mit Großbritanniens Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Manche Brücke zwischen der Insel und dem Kontinent wird dann abbrechen, und gerade deshalb will die Bremer CDU-Bürgerschaftsfraktion jetzt eine neue bauen.

In einer der nächsten Sitzungen der Stadtbürgerschaft soll der Senat aufgefordert werden, „einen Prozess zu starten, mit einer Stadt des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland eine Städtepartnerschaft zu bilden“. Einen entsprechenden Antrag haben die Christdemokraten jetzt formuliert. Sie erhoffen sich eine möglichst breite Unterstützung auf allen Seiten des Parlaments.

Dass es aktuell gar keine Partnerschaft Bremens mit einer britischen Stadt gibt, überrascht vielleicht den ein oder anderen. Das Netz der Verbindungen reicht zwar bis ins chinesische Dalian und ins südafrikanische Durban, doch eine Städtefreundschaft mit einer englischen, schottischen, walisischen oder nordirischen Kommune kam nie zustande.

Und dass, obwohl es dafür diverse historische Anknüpfungspunkte gäbe. Zu Zeiten der Hanse – also im Hoch- und Spätmittelalter und der frühen Neuzeit – existierten deutsche Handelsniederlassungen in England, die auch von bremischen Kaufleuten genutzt wurden. Am Schütting prangt noch heute das Wappen der Stadt London, wo mit dem Stalhof die größte bestand. Eine andere geschichtliche Verbindung reicht noch weiter zurück: Der erste Bremer Bischof Willehad wurde 740 im nordenglischen Northumbria geboren.

Die Initiatoren des CDU-Vorstoßes, Claas Rohmeyer und Jens Eckhoff, machen bewusst noch keinen Vorschlag für eine bestimmte Stadt, bei der man wegen einer möglichen Verbindung vorfühlen könnte. „Wir wollen kein fertiges Projekt vorlegen, sondern einen Prozess starten“, sagt Rohmeyer. Aufbauen lasse sich möglicherweise auf vorhandenen, informellen Kontakten des Landessportbundes ins mittelenglische Dudley oder des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge nach Staffordshire (ebenfalls Midlands). Wichtig sei, dass überhaupt auf kommunaler Ebene ein Kontrapunkt zum Auseinanderdriften Großbritanniens und der EU gesetzt wird. „Man muss sich darum bemühen, wo es nur geht“, findet Jens Eckhoff.

Der britische Honorarkonsul in Bremen, Hans-Christoph Enge, unterstützt die Initiative ausdrücklich. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER sagte Enge, alles spreche für eine Partnerschaft Bremens mit einer britischen Kommune, „auch unabhängig von den aktuellen politischen Problemen“. Auch dem Konsul schwebt dabei keine bestimmte Stadt vor, „aber eine gewisse Nähe zu den Themen Handel und Häfen wäre schon gut“. Enge kündigte an: „Ich würde das im Rahmen meiner Möglichkeiten begleiten.“

Jens Eckhoff und Claas Rohmeyer wünschen sich vom Senat Ergebnisse bis Mitte nächsten Jahres und eine möglichst große öffentliche Beteiligung an den Schritten auf diesem Weg.