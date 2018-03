Obwohl viele die Bedeutung des Karfreitags nicht mehr nachvollziehen können, kommt niemand auf die Idee, diesen Feiertag abzuschaffen. (dpa)

Alle Jahre wieder kommt die Diskussion über die Ruhe am Karfreitag. So auch in diesem Jahr. Eine Petition an die Bürgerschaft ist unterwegs, mit der beispielsweise erreicht werden soll, dass die Osterwiese am Karfreitag geöffnet werden darf. Die Schausteller freut die neuerliche Debatte natürlich, die christlichen Kirchen dagegen ganz und gar nicht. An diesem Tag gedenken die Christen des Todes von Jesus Christus und er ist einer der wichtigsten Feiertage der christlichen Religionen.

Die Schausteller, deren Position ich aus wirtschaftlichen Gründen natürlich nachvollziehen kann, leben seit langer Zeit damit, dass am Karfreitag Ruhe herrschen muss und ihre Geschäfte geschlossen bleiben. Von daher verwundert es nicht, dass die Schausteller die Petition mit großer Sympathie begleiten. Aber es geht in der Petition ja nicht nur um die Osterwiese und den Karfreitag, es geht auch um den Volkstrauertag und den Totensonntag. Die Petition fordert, generell Vergnügungsverbote aufheben. Am meisten entzündet sich bisher der Streit um den Karfreitag.

Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass sehr viele Menschen mit dem religiösen Hintergrund dieses Feiertages nichts mehr anfangen können. Ich finde das schade und würde mir wünschen, dass Menschen, die in unserem Land leben, mehr über den Sinn unserer Feiertage Bescheid wüssten. Aber obwohl viele die Bedeutung des Karfreitags nicht mehr nachvollziehen können, kommt niemand auf die Idee, diesen Feiertag abzuschaffen.

Ich empfinde es daher als doppelzüngig, wenn man einerseits den Karfreitag von Verboten befreien will, um ihn andererseits erst richtig als Feiertag genießen zu können. Also: Entweder den Feiertag und alle aus ihm resultierenden Regelungen ganz abschaffen und an diesem Tag arbeiten gehen. Oder den religiösen Hintergrund akzeptieren und den Feiertag stillschweigend genießen.

Und wem das als Argument nicht ausreicht: Ist es denn so schlimm, wenn es einige wenige Tage im Jahr gibt, an denen Ruhe und Innehalten im Vordergrund stehen, weil die Ablenkungsmöglichkeiten ein wenig eingeschränkt sind? Das tut den meisten von uns ganz gut - auch ohne jeden religiösen Hintergrund. Warum nicht an diesen „stillen Tagen“ bewusst das Gespräch in der Familie, dem Freundeskreis oder auch mit Menschen zu führen, von denen man annimmt, dass sie allein sind oder andere Sorgen und Probleme haben.

Sehr moderate Regelungen in Bremen

Natürlich, es geht letztlich darum, dass man sich nicht vom Staat sagen lassen will, wann man Ruhe zu halten hat und wann nicht, wann man feiert und wann nicht. Aber darum geht es bei diesen gesetzlichen Feiertagsregelungen nicht, es geht um den Schutz von religiösen Empfindungen. Auch wenn die Zahl der Christen über die Jahre weniger geworden ist, sind sie dennoch keine verschwindend geringe Minderheit. Der Respekt vor ihnen gebietet es, Toleranz zu üben und Rücksicht zu nehmen.

Mit der 2017 beschlossenen Änderung am Feiertagsgesetz haben wir in Bremen jetzt sehr moderate Regelungen, die die nichtchristliche Bevölkerung wirklich nicht allzu sehr einschränken. Es ist ja auch nicht so wie in der Petition behauptet, dass der Staat den Menschen vorschreibt, wie sie ihre Freizeit verbringen sollen. Hier hat man sich in demokratischer Weise auf Regelungen verständigt, mit der die überwiegende Mehrheit unserer Gesellschaft gut leben kann.