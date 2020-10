Gunther Molle (92) engagiert sich seit den 1950er-Jahren für Menschen mit Behinderung und zählt zu den Mitbegründern des Martinsclub. Jetzt wurde er für den Deutschen Engagementpreis nominiert. (Karsten Klama)

Er ist ein Mensch, der schnell begeistert, der sich an seine ersten Wirkungsjahre in der Stadt ebenso gut erinnert wie an die Nachrichten aus aller Welt vom Vortag oder das jüngste Treffen im Martinsclub im Buntentorsteinweg. Auch heute, mit 92 Jahren, ist Gunther Molle dort ehrenamtlich im Einsatz. Der Mitgründer des Martinsclub Bremen hat sich die Freude am Mittun immer erhalten.

Gunther Molle ist gern unter Menschen und hat viel zu berichten. Die Aufgabe für Behinderte, der Umgang mit ihnen, ihren Angehörigen und mit anderen, die sich in dem Bereich mit Freude und viel Energie tummeln, haben sein Leben bestimmt. Das erzählt der alte Herr ohne viel Pathos. Und mit einer Stimme, der selbst der Mund-Nasen-Schutz nur wenig von ihrer Kraft nehmen kann.

Gunther Molle studierte und begann dann mit sozialer Arbeit beim Martinshof. Damals hätten soziale Aufgaben noch als reine Frauenarbeit gegolten, erzählt er. Bereits in den 1960er-Jahren etablierte Molle in der Stadt die ersten Freizeitangebote, die sich speziell an die Zielgruppe Behinderte und ihre Angehörigen richteten. 1973 gehörte der Bremer schließlich zu den Gründern des Martinsclub Bremen, der nach eigenen Angaben bis heute einer der größten Behindertenhilfeträger in Bremen ist.

„Ich habe Einrichtungen für beeinträchtigte Menschen in ganz Nordeuropa besuchen können und viel von dort nach Bremen mitgenommen“, erzählt der aktive Rentner über seine Begegnungen mit Kollegen in anderen Ländern. Seine Arbeit und freiwilligen Aufgaben hat er immer als Einheit, als Teil eines Ganzen, wahrgenommen. Das wird im Gespräch immer wieder klar, wenn der 92-Jährige Erlebtes Revue passieren lässt.

Noch gut erinnert sich Gunther Molle an die Menschen, die ihn prägten und beeinflussten. Etwa Georg Gries, der von 1949 bis 1965 die Anstalts- und Arbeitsbetriebe des Martinshofs, Werkstatt Bremen, leitete. So manche Idee, sagt Gunther Molle, sei in der Zeit aber auch auf ihn selbst zurückgegangen. „Ich habe regelmäßig einmal im Monat Gespräche mit Eltern der bei uns Beschäftigten geführt“, sagt er über die engen Verbindungen.

Ohne das Tun für andere kann sich Gunther Molle das Leben offenbar auch heute kaum vorstellen. Der Bremer hat sich immer dafür stark gemacht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen entsprechend ihren Stärken und Neigungen hier leben können. Dass sie teilnehmen, mitmachen, gemeinsam mit anderen Menschen – mit und ohne Einschränkungen.

Gunther Molle ist im Verein bis jetzt als ehrenamtlicher Leiter des Kurses Freunde der Briefmarken tätig. „Ich habe auch oft Briefmarken in großen Kartons selbst nach Bethel gefahren“, erinnert er sich an die Zusammenarbeit mit den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, wo Briefmarken gesammelt, sortiert und verkauft werden.

Auch der jährliche Verkauf von Wohlfahrtsmarken, den der Martinsclub in den Wochen vor Weihnachten organisiert, um mit den Spenden in der Stadt Hilfs-, Bildungs- und Freizeitangebote auf die Beine stellen zu können, sei ohne den unermüdlichen Gunther Molle nicht denkbar, so der Martinsclub. Beim Verkauf der Wohlfahrtsmarken sind im vergangenen Jahr 3091 Euro zusammengekommen.

Darüber hinaus hat Gunther Molle jährlich Aktionen zum Putzen von Stolpersteinen organisiert. Das sind in Bürgersteigen verlegte kleine Gedenktafeln vor Häusern, in denen vor und während des Nationalsozialismus in Deutschland Verfolgte des Regimes lebten und getötet wurden. Vielfach waren es jüdische Mitbürger, aber auch Roma, Sinti und eben Behinderte, die den Nazis als unwertes Leben galten und deshalb in Lagern oder Versuchsanstalten umgebracht wurden. Für sein Lebenswerk ist Gunther Molle im vergangenen Jahr mit dem Bremer Bürgerpreis geehrt worden.

Weitere Informationen

Gunther Molle ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert worden, der höchsten Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Noch bis zum 27. Oktober können auch Bremerinnen und Bremer über den Publikumspreis abstimmen, für den Molle zur Wahl steht. Alle Informationen dazu finden sich online unter www.martinsclub.de/gunthermolle oder www.deutscher-engagementpreis.de.