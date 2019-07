In Bremerhaven wurde am Mittwochabend ein Polizeibeamter bei einem Einsatz wegen Ruhestörung verletzt. (dpa)

Ein 47-jähriger Mann hat am Mittwochabend in Bremerhaven zwei Polizeibeamte angegriffen, ein Polizist wurde dabei durch einen Schlag an den Kopf verletzt. Das teilte die Polizei Bremerhaven mit.

Mehr zum Thema Schulung für Helfer in Bremen Mehr Schutz vor Gewalt gegen Rettungskräfte Die Zahl der Übergriffe auf Rettungskräfte nimmt drastisch zu: Die Feuerwehr schult ihre Helfer ... mehr »

Die Beamten waren kurz nach 22 Uhr wegen einer Ruhestörung in den Garten des Mannes gerufen worden. Dieser sei stark alkoholisiert gewesen und sei aggressiv auf die Polizisten losgegangen, so die Polizei. Der 47-Jährige wurde unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (jmi)