Sozialsenatorin Anja Stahmann betont die wichtige Mittlerrolle zwischen Staat und Zivilgesellschaft, die den migrantischen Organisationen zukommt. (Frank Thomas Koch)

Viele Zugewanderte in Bremen engagieren sich freiwillig für andere, helfen zum Beispiel zu Coronazeiten im Ramadan bei der Essensverteilung. Sie werden aber in keiner Statistik erfasst, weil diese helfenden Hände keinem Verein angehören. Ihrem Engagement und dem der aktiven migrantischen Organisationen misst Sozialsenatorin Anja Stahmann eine wichtige Rolle für das Gelingen von Integration bei.

Um fundiertere Erkenntnisse zu diesem Thema zu bekommen, hat das Integrationsreferat der Sozialsenatorin im zweiten Halbjahr 2020 eine Befragung gestartet. Daran haben sich 50 migrantische Organisationen beteiligt, die Zugewanderte beim Einleben unterstützen und ihnen einen Raum für den Austausch bieten. Das ist die Hälfte der in Bremen Aktiven. Das Umfrageergebnis hat Anja Stahmann in der jüngsten Sitzung der Sozialdeputation vorgestellt.

14 Prozent als Verein eingetragen

Von den rund 100 aktiven migrantischen Organisationen in Bremen, ist mit 14 Prozent nur ein sehr geringer Teil auch formal als Verein eingetragen. Das Gros von ihnen wird ausschließlich ehrenamtlich geführt, das sind 72 Prozent. Somit stützen sich kaum mehr als ein Viertel bei ihren Aktivitäten auch auf hauptamtliche Kräfte.

„Migrantische Organisationen unterstützen zugewanderte Menschen, ganz gleich, ob sie gerade erst angekommen sind, oder ob sie schon länger in Bremen leben“, stellt Sozialsenatorin Stahmann dazu fest. Sie würden helfen, die mit der Zuwanderung verbundenen Schwierigkeiten zu bewältigen und das Ankommen erleichtern, indem sie ein soziales Netz bieten. Denn diese Organisationen informierten, berieten, unterstützten und gäben Orientierung. „Sie sind Anlaufstellen, wenn Menschen sich ausgegrenzt oder diskriminiert fühlen“, so Stahmann.

Der Erhebung zufolge sind migrantische Organisationen in der Regel relativ klein: 60 Prozent von ihnen haben weniger als 50 Mitglieder, 22 Prozent haben mehr als 100 Mitglieder und in 18 Prozent der Fälle liegt die Mitgliederzahl dazwischen. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gaben die befragten Organisationen zu 90 Prozent Integration an, zu 84 Prozent Kultur, zu 82 Prozent Bildung, zu 71 Prozent soziale Zwecke, zu 33 Prozent Sport und zu 29 Prozent den interreligiösen Dialog.

Vor diesem Hintergrund misst Sozialsenatorin Stahmann migrantischen Organisationen eine „wichtige Mittlerrolle zwischen Staat und Zivilgesellschaft“ bei. Sie seien die Interessenvertretung für Zugewanderte gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und „deshalb so wichtig, weil wir mit unseren kommunalen Angeboten und Institutionen auf dieser Ebene einen guten Zugang zu zugewanderten Menschen finden“.

Um migrantische Organisationen besser unterstützen zu können, wurden auch ihre größten Bedarfe abgefragt. Zu 92 Prozent haben die 50 beteiligten Organisationen fehlende finanzielle Mittel angegeben. Außerdem gaben sie zu 59 Prozent an, dass ihnen Räume für Beratung, Begegnungen, Vereinsaktivitäten, Besprechungen, Seminare oder – nach dem Abklingen der Pandemie – Feierlichkeiten fehlen. Aus dem Grund hat Anja Stahmann mit Unterstützung von Andreas Bovenschulte als Senator für Kultur, des Landessportbundes und des Netzwerks Selbsthilfe eine Übersicht aller verfügbaren Räume erstellt.

Zur Sache

Migrantische Organisationen

Als migrantische Organisationen werden gemeinnützige Zusammenschlüsse bezeichnet, die mehrheitlich von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte getragen werden und bei denen eine Migrationserfahrung für ihr Selbstverständnis, ihre Ziele und Aktivitäten zentral ist.