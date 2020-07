Die Bremer Polizei, die die Beisetzung mit einem großen Aufgebot begleitete, sprach in einem ersten Fazit von einer "friedlichen Veranstaltung". (Symbolbild) (dpa)

Ungewohnte Bilder auf dem Friedhof in Walle: Eine Reihe Harley-Davidsons parkt vor der Kapelle, dahinter ein silbernes Ungetüm von Geländefahrzeug der Marke Hummer. Um einem ihrer berühmtesten deutschen Mitglieder die letzte Ehre zu erweisen, sind am Donnerstagmittag rund 350 Mitglieder der Hells Angels aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland nach Bremen gereist. Rainer Kopperschmidt, der in den 70er Jahren in Hamburg den ersten deutschen Ableger des Rocker-Clubs gegründet hatte, war Ende Juni nach schwerer Krankheit einen Tag nach seinem 69. Geburtstag in Bremen gestorben. Nun wurde er auf dem Waller Friedhof beerdigt.

Weil wegen der Corona-Bestimmungen nur 30 Plätze in der insgesamt 200 Menschen fassenden Kapelle besetzt werden durften, wurde die Trauerfeier per Lautsprecher vor dem Gebäude und im Innenhof, in dem sich zahlreiche der „Höllenengel“ versammelt hatten, übertragen. Anschließend folgte die Beisetzung.

Die Bremer Polizei, die die Beisetzung mit einem großen Aufgebot begleitete, sprach in einem ersten Fazit von einer „friedlichen Veranstaltung“. „Alles ist ohne größere Zwischenfälle verlaufen“, sagte Sprecher Bastian Demann. Bislang seien lediglich vier Verstöße gegen die Verkehrsregeln bekannt, davon drei Mal das Missachten von roten Ampeln.