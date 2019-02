Kostümierte Stelzenläufer sind ein Muss im Samba-Karneval. (Christina Kuhaupt)

Sie sind wieder zurück auf der Erde. Nach dem Weltraum-Ausflug im vergangenen Jahr wird dieser Bremer Samba-Karneval (22. bis 24. Februar), europaweit der größte seiner Art, ziemlich botanisch. Schmetterlinge, Vogelwesen, Tausendfüßler sowie Tag- und Nachtgewächse aller Art: „Eine Laune der Natur“ heißt das aktuelle Motto der buntesten Open-Air-Veranstaltung, die Bremen im Winter zu bieten hat. „Wir machen das jetzt 34 Jahre. Aber müde? Is' nicht!“, sagt Janine Jaeggi, Mitbegründerin und künstlerische Leiterin des Karnevals, und die gut 40 000 Menschen, die jedes Jahr zum Teil von weit her für das Spektakel anreisen, geben ihr Recht.

„Wir sind jedes Jahr immer wieder selber gespannt, was dabei herauskommt“, sagt Jaeggi. Seit Monaten basteln Jaeggi und ihre „Stelzen-Art“ an Masken und Kostümen – in diesem Jahr unter anderem aufwendig gestaltete Flügel. Stundenlang Schneidern, malen, proben: Das machen eigentlich alle der etwa 1600 Mitglieder aus insgesamt 87 Gruppen für das große Karnevals-Programm, dessen brasilianischer Trommel-Sound die Norddeutschen aus ihrem Winterschlaf reißen soll.

Start mit dem Lichtertreiben im Milchquartier

Das klappt nach Jaeggis Erfahrung spätestens während des Umzugs, der sich am Sonnabend, 23. Februar, nach der Eröffnung des Straßenkarnevals mit der Inszenierung auf dem Markt in Richtung Viertel in Bewegung setzt. Immer ein gutes Zeichen ist für die Schweizer Künstlerin, „wenn der Bremer wippt. Dann ist er voller Begeisterung.“ Eine kleine Bewegung nur, aber: „Sie kann bewirken, dass man in den Moment eintaucht, dass man nicht mehr außen steht“, sagt Jaeggi.

Die Inszenierung mit ihren etwa 60 Darstellern leitet wie eh und je Katharina Witte, und wie immer muss eine Probe reichen, damit die ans Motto angelehnte Geschichte über die „Natur“ und den „Käufer“, der ihre Schönheit zerstören will, sitzt. So viel kann an dieser Stelle schon verraten werden: Mit dem „Käufer“ nimmt es ein schlimmes Ende; der Glaube ans Gute und die Schönheit des Lebens ist bei aller Gesellschaftskritik, die auch dem Samba-Karneval innewohnt, stärker.

So laut und bunt am Haupttag auf den Bühnen entlang des Umzugs (Goetheplatz, Ulrichsplatz und Bauernstraße) und abends beim großen Ball im Schlachthof gefeiert wird, so leise und zart startet auch dieser Samba-Karneval am Freitag, 22. Februar, mit dem Lichtertreiben im Milchquartier im Ostertor ab dem frühen Abend. Neu in diesem Jahr ist, dass die Gestalten mit ihren illuminierten Kostümen nicht nur durch die Gassen wandeln, sondern sich gegen 19.30 Uhr in einer Parade vom Moks in Richtung Paulskloster aufmachen. „Wir bespielen das ganze Quartier, das Publikum soll sich auch ausbreiten können“, erklärt Kathrin Bahr, Sprecherin der Initiative Bremer Karneval.

Eine neue Spielstätte gibt es mit dem Noon im Theater Bremen auch beim traditionellen „Einheizen“ nach dem Lichtertreiben. Im Noon wird ab 22 Uhr gefeiert, in Lagerhaus (Saal und Kafe) und Lila Eule beginnen die Partys schon um 20 Uhr.