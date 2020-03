Der Andrang der Studienanfänger an den Bremer Hochschulen könnte zum neuen Semester im Herbst 2020 deutlich zurückgehen. (Markus Scholz /dpa)

Wenn im Herbst das neue Semester beginnt, werden sich weniger Studierende als vor einem Jahr an den Bremer Hochschulen einschreiben. Der Grund: Durchschnittlich stammte in der Vergangenheit immer rund ein Drittel der Bremer Erstsemester aus Niedersachsen. Dort gibt es 2020 keinen Abschlussjahrgang an den Gymnasien, weil sie zum Abitur nach 13 Jahren zurückkehren – und damit rund 30 Prozent weniger Abiturienten in Bremens Nachbarbundesland. Der Senat rechnet deshalb mit einem Rückgang um voraussichtlich knapp 450 Studienanfänger.

Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion der FDP hervor. Der Senat legt dabei die Kalkulation der Kultusministerkonferenz vom vergangenen Jahr zugrunde. Ihr zufolge werden 2020 rund 6500 Erstsemester ihr Studium in Bremen beginnen. Ähnlich sieht es ein Jahr später aus: Erwartet werden etwa 6600 neue Studenten und Studentinnen, was laut der Berechnung rund 350 weniger als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 wären. Ab 2022, heißt es in der Antwort, „sei nicht mehr mit einem signifikanten Effekt“ durch die Umstellung zu rechnen.

Weil natürlich nicht alle Abiturienten an die Universitäten streben, wird sich der fehlende Jahrgang auch bei der Zahl der Auszubildenden bemerkbar machen. Der Senat verweist jedoch darauf, dass Bremen „über ausreichend Schulabgängerinnen und Schulabgänger verfügt, die in eine Ausbildung im dualen System einmünden könnten“. Abgesehen davon träfen die Betriebe die Auswahl der Bewerber. Grundsätzlich können laut dem Senat sowohl die Hochschulen als auch berufsbildende Schulen und die ausbildenden

Betriebe die fehlenden Bewerber kompensieren, wenn sie „geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen“ treffen. Dazu gehört laut Zielvereinbarung des Wissenschaftsressorts mit den Hochschulen, dass sie für die kommenden Semester stärker um Studienanfänger aus Bremen und dem gesamten Bundesgebiet, aber auch aus dem Ausland werben werden. Auch der öffentliche Dienst soll verstärkt auf Marketing unter anderem durch die Kampagne „Du bist der Schlüssel“ setzen sowie Umsteiger oder Studienabbrecher umwerben.