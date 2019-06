Zahlreiche Ausgaben des Koran wurden in der Moschee zerrissen (Symbolbild). (Donal Husni/ZUMA Wire/dpa)

In einer Moschee in der Bremer Bahnhofsvorstadt sind am Samstagnachmittag rund 50 Exemplare des Koran beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, sei der Schaden in der Moschee an der Löningstraße gegen 16 Uhr bemerkt worden. Vermutlich seien der oder die Täter zwischen 14 und 16 Uhr in der Moschee gewesen, da diese in dem Zeitraum regulär geöffnet war, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein politisch oder religiös motivierter Hintergrund vorliegt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362 3888 zu melden. (sei)