Ein breites Bündnis setzt sich am Hauptbahnhof Bremen in Bewegung. (Frank Thomas Koch)

Rund 500 Menschen demonstrieren am Samstagmittag in Bremen für Solidarität mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer und gegen einen geplanten Frauenmarsch auf dem Marktplatz.

Die Demonstration sammelte sich zunächst vor dem Hauptbahnhof. Nach einem Protestzug durch das Bremer Viertel will sie sich später zu einer Kundgebung am Bremer Dom einfinden. Organisiert wird der Protest unter dem Motto „Vehement & Solidarisch - gegen Antifeminismus, Rassismus und Nationalismus“ vom Bremer Bündnis gegen Rechts.

Die Demonstration richtet sich gegen eine geplante Veranstaltung namens "Frauenmarsch" (Nina Willborn)

Den Frauenmarsch organisiert eine Gruppe um Sybill de Buer um 14 Uhr. De Buer ist auch Anmelderin einiger anderer Veranstaltungen wie "Kandel ist überall". Im Aufruf zum Frauenmarsch heißt es, dass seit der Grenzöffnung für Flüchtlinge die Gewalt gegenüber Frauen gestiegen sei. Gegen die Vermischung von Feminismus mit fremdenfeindlichen Argumenten richtet sich der Protest des Bündnisses gegen Rechts.

Teilnehmer vor dem Hauptbahnhof (Willborn)

An der Demo beteiligt sich außerdem die Bewegung "Seebrücke", die sich mit orangen T-Shirts, Warnwesten oder Schals von den anderen Teilnehmern abheben will. Die Bewegung setzt sich für Seenotrettung im Mittelmeer ein. Sie fordert mehr Humanität gegenüber Flüchtlingen. "Konkret sollte die Stadt Bremen, so wie jetzt schon Berlin, Barcelona und weitere Städte, anbieten, direkt und unkompliziert Geflüchtete aufzunehmen", schreibt die Gruppe. (cah/niw)